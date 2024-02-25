В Укргідрометцентрі повідомили, що загалом в Україні буде хмарно з проясненнями.
Актуально Чи будуть ще снігопади в Україні: прогноз на кінець лютого і весну
В яких регіонах дощитиме
Синоптики повідомили, що у більшості західних, північних та Вінницькій областях місцями пройде невеликий дощ. На решті території без опадів.
Вітер переважно буде південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду. Однак у східних та південно-східних областях місцями пориви вітру досягатимуть 15 – 20 метрів на секунду.
Де буде найхолодніше
Температура у східній частині країни буде найнижчою – вночі 0 – 5 градусів морозу, вдень 1 – 6 градусів тепла. У західних областях буде найтепліше – вночі 3 – 8 градусів тепла, вдень 11 – 16 градусів. Також сонечко трішки грітиме в Криму та на півдні Одещини – там вдень прогнозують до 14 градусів тепла.
На решті території вночі буде 0 – 5 градусів тепла, а вдень 5 – 10 градусів.
Загалом в обласних центрах стовпчики термометрів вдень виглядатимуть так:
- Київ – +6…+8
- Ужгород – +16…+18
- Львів – +13…+15
- Івано-Франківськ – +13…+15
- Тернопіль – +11…+13
- Чернівці – +13…+15
- Хмельницький – +11…+13
- Луцьк – +12…+14
- Рівне – +11…+13
- Житомир – +8…+10
- Вінниця – +9…+11
- Одеса – +7…+9
- Миколаїв – +8…+10
- Херсон – +8…+10
- Сімферополь – +11…+13
- Кропивницький – +9…+11
- Черкаси – +7…+9
- Чернігів – +5…+7
- Суми – +3…+5
- Полтава – +3…+5
- Дніпро – +6…+8
- Запоріжжя – +6…+8
- Донецьк – +5…+7
- Луганськ – +3…+5
- Харків – +3…+5
Прогноз погоди у Києві
У столиці теж буде хмарно з проясненнями. Без парасольки киянам краще не виходити, адже можливий невеликий дощ. Також варто одягатися тепліше – температура вночі становитиме 2 – 4 градусів тепла, а вдень 6 – 8 градусів.
Натомість по Київській області буде 0 – 5 градусів тепла вночі та 5 – 10 градусів вдень.