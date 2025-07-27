Дожди, грозы и град не отступают: украинцев предупредили о непогоде

В некоторых регионах Украины 28 июля возможны значительные дожди, грозы, град и шквалы. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

А также отмечают, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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В каких областях возможна непогода?

Гроза, ночью значительный дождь, местами шквалы со скоростью до 15 – 20 метров в секунду 28 июля ожидаются на Волыни. Похожую погоду, но с градом диаметром 6 – 19 миллиметров, прогнозируют в Винницкой, Кировоградской, Ивано-Франковской и Ровенской областях.

В Черновицкой области также возможен значительный дождь. Тогда как в Черкасской области ожидаются грозы, град и шквалы со скоростью до 15 – 22 метров в секунду.

Кроме этого, значительные дожди и грозы возможны на Житомирщине. В Киевской, Черниговской, Одесской и Николаевской областях прогнозируют грозы, а днем в отдельных районах град и шквалы до 15 – 20 метров в секунду. В связи с такими погодными условиями в этих областях объявлен первый (желтый) уровень опасности.



Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности на 28 июля / Карта Укргидрометцентра