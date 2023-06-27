Поэтому в 5 областях нашего государства ввели первый уровень опасности. Скорость ветров по всей территории Украины составит от 7 до 12 метров в секунду.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Температура по всем областям нашей страны останется без изменений по сравнению с предыдущими днями. Днем он будет колебаться от +18 до +28 градусов в зависимости от региона.
Да на Западе лить кратковременные дожди, а температура достигнет от +18 до +22 градусов. В этот день холоднее всего будет в Ровенской области, а самое теплое – в Черновицкой.
Чуть теплее погода будет на Севера нашего государства. Ведь температура там будет от +20 до +23 градусов. Кроме этого, жители северных областей смогут даже немного порадоваться лучам солнца, которые время от времени будут светить между кратковременными дождями.
Похожая ситуация будет в центральных областях Украины. Температура там тоже будет от +20 до +23 градусов. К тому же в этих областях будет кратковременный дождь и небольшие грозы.
Жаркой погода будет на Востоке да Юг, ведь температура там составит от +22 до +28 градусов. В этих регионах проливные дожди и даже возможны кратковременные осадки в виде града.
В 5 областях объявили первый уровень опасности
Укргидрометцентр также предупреждает о значительных последствиях от осадков в Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях. Там пройдут грозы и, вероятно, будет град.
Поэтому в этих областях объявили первый или желтый уровень опасности. Кроме того, в этих областях предупреждают и о значительных порывах ветра от 15 до 20 метров в секунду.
Укргидрометцентр объявил о желтом уровне опасности 28 июня / Карта Укргидрометцентра
Температура в областных центрах Украины
Киев – +21...+23
Ужгород – +20...+22
Львов – +18...+20
Ивано-Франковск – +18...+20
Тернополь – +19...+21
Черновцы – +20...+22
Хмельницкий – +19…+21
Луцк – +19...+21
Ровно – +18...+20
Житомир – +20...+22
Винница – +20...+22
Одесса – +22...+24
Николаев – +22...+24
Херсон – +25...+27
Симферополь – +26...+28
Кропивницкий – +21...+23
Черкассы – +21...+23
Чернигов – +20...+22
Сумы – +19...+21
Полтава – +20...+22
Днепр – +23...+25
Запорожье – +26...+28
Донецк – +23...+25
Луганск – +23...+25
Харьков – +21...+23
Прогноз погоды на 28 июня / Карта Укргидрометцентра.