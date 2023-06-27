Через це у 5 областях нашої держави ввели перший рівень небезпечності. Швидкість вітрів по всій території України сягатиме від 7 до 12 метрів на секунду.
Дивіться також Частину областей України накриє похолодання: де різко зміниться погода
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Температура по всіх областях нашої країни залишиться без змін, порівняно з попередніми днями. Удень вона коливатиметься від +18 до +28 градусів у залежності від регіону.
Так на Заході литимуть короткочасні дощі, а температура сягне від +18 до +22 градусів. Цього дня найхолодніше буде у Рівненській області, а найтепліше – у Чернівецькій.
Трохи теплішою погода буде на Півночі нашої держави. Адже температура там буде від +20 до +23 градусів. Крім цього, жителі північних областей зможуть навіть трошки потішитися променями сонця, які час від часу світитимуть між короткочасними дощами.
Схожа ситуація буде в центральних областях України. Температура там також буде від +20 до +23 градусів. До того ж у цих областях пануватиме короткочасний дощ і невеликі грози.
Спекотною погода буде на Сході та Півдні, адже температура там сягне від +22 до +28 градусів. У цих регіонах литимуть дощі та навіть можливі короткочасні опади у вигляді граду.
У 5 областях оголосили перший рівень небезпечності
Укргідрометцентр також попереджає про значні наслідки від опадів у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях. Там пройдуть грози та, ймовірно, падатиме град.
Через це в цих областях оголосили перший або жовтий рівень небезпечності. Крім того, у цих областях попереджають і про значні пориви вітру від 15 до 20 метрів на секунду.
Укргідрометцентр оголосив про жовтий рівень небезпечності 28 червня / Карта Укргідрометцентру
Температура в обласних центрах України
Київ – +21...+23
Ужгород – +20...+22
Львів – +18...+20
Івано-Франківськ – +18...+20
Тернопіль – +19...+21
Чернівці – +20...+22
Хмельницький – +19…+21
Луцьк – +19...+21
Рівне – +18...+20
Житомир – +20...+22
Вінниця – +20...+22
Одеса – +22...+24
Миколаїв – +22...+24
Херсон – +25...+27
Сімферополь – +26...+28
Кропивницький – +21...+23
Черкаси – +21...+23
Чернігів – +20...+22
Суми – +19...+21
Полтава – +20...+22
Дніпро – +23...+25
Запоріжжя – +26...+28
Донецьк – +23...+25
Луганськ – +23...+25
Харків – +21...+23
Прогноз погоди на 28 червня / Карта Укргідрометцентру