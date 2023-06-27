Через це у 5 областях нашої держави ввели перший рівень небезпечності. Швидкість вітрів по всій території України сягатиме від 7 до 12 метрів на секунду.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Температура по всіх областях нашої країни залишиться без змін, порівняно з попередніми днями. Удень вона коливатиметься від +18 до +28 градусів у залежності від регіону.

Так на Заході литимуть короткочасні дощі, а температура сягне від +18 до +22 градусів. Цього дня найхолодніше буде у Рівненській області, а найтепліше – у Чернівецькій.

Трохи теплішою погода буде на Півночі нашої держави. Адже температура там буде від +20 до +23 градусів. Крім цього, жителі північних областей зможуть навіть трошки потішитися променями сонця, які час від часу світитимуть між короткочасними дощами.

Схожа ситуація буде в центральних областях України. Температура там також буде від +20 до +23 градусів. До того ж у цих областях пануватиме короткочасний дощ і невеликі грози.

Спекотною погода буде на Сході та Півдні, адже температура там сягне від +22 до +28 градусів. У цих регіонах литимуть дощі та навіть можливі короткочасні опади у вигляді граду.

У 5 областях оголосили перший рівень небезпечності

Укргідрометцентр також попереджає про значні наслідки від опадів у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях. Там пройдуть грози та, ймовірно, падатиме град.

Через це в цих областях оголосили перший або жовтий рівень небезпечності. Крім того, у цих областях попереджають і про значні пориви вітру від 15 до 20 метрів на секунду.



Укргідрометцентр оголосив про жовтий рівень небезпечності 28 червня / Карта Укргідрометцентру

Температура в обласних центрах України

Київ – +21...+23

Ужгород – +20...+22

Львів – +18...+20

Івано-Франківськ – +18...+20

Тернопіль – +19...+21

Чернівці – +20...+22

Хмельницький – +19…+21

Луцьк – +19...+21

Рівне – +18...+20

Житомир – +20...+22

Вінниця – +20...+22

Одеса – +22...+24

Миколаїв – +22...+24

Херсон – +25...+27

Сімферополь – +26...+28

Кропивницький – +21...+23

Черкаси – +21...+23

Чернігів – +20...+22

Суми – +19...+21

Полтава – +20...+22

Дніпро – +23...+25

Запоріжжя – +26...+28

Донецьк – +23...+25

Луганськ – +23...+25

Харків – +21...+23



Прогноз погоди на 28 червня / Карта Укргідрометцентру