В северных областях возможен туман. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 28 ноября

Ночью на северо-востоке страны местами выпадет небольшой снег. Днем в западных областях прогнозируют умеренный дождь. В то же время в Карпатах выпадет дождь с мокрым снегом. В остальных регионах день пройдет без осадков.

Ночью и утром в западных, северных и Винницкой областях прогнозируют туман. Ветер будет северо-западным с переходом на юго-восточный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 градусов тепла до -3 градусов мороза. Днем – от -1 градуса мороза до +4 градусов тепла. На крайнем западе Украины, юге Одесской области и в Крыму температура воздуха будет колебаться от +5 градусов до +10 градусов тепла.

Какой будет погода на Киевщине

Погода на Киевщине будет облачной и с прояснениями. Однако без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер будет северо-западным с переходом на юго-восточный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура по области ночью будет колебаться от 0 до -3 градусов мороза, днем – от 0 до +3 градусов тепла. В Киеве ночью температура будет от 0 до -2 градусов мороза, днем – от 0 до +2 градусов тепла.

На 28 ноября в Киеве и области также объявлен желтый уровень опасности из-за тумана. Видимость составит от 200 до 500 метров.

Какой будет температура в украинских городах

Прогноз погоды на 28 ноября / Скриншот с Укргидрометцентра