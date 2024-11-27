В северных областях возможен туман. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине 28 ноября
Ночью на северо-востоке страны местами выпадет небольшой снег. Днем в западных областях прогнозируют умеренный дождь. В то же время в Карпатах выпадет дождь с мокрым снегом. В остальных регионах день пройдет без осадков.
Ночью и утром в западных, северных и Винницкой областях прогнозируют туман. Ветер будет северо-западным с переходом на юго-восточный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 градусов тепла до -3 градусов мороза. Днем – от -1 градуса мороза до +4 градусов тепла. На крайнем западе Украины, юге Одесской области и в Крыму температура воздуха будет колебаться от +5 градусов до +10 градусов тепла.
Какой будет погода на Киевщине
Погода на Киевщине будет облачной и с прояснениями. Однако без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер будет северо-западным с переходом на юго-восточный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Температура по области ночью будет колебаться от 0 до -3 градусов мороза, днем – от 0 до +3 градусов тепла. В Киеве ночью температура будет от 0 до -2 градусов мороза, днем – от 0 до +2 градусов тепла.
На 28 ноября в Киеве и области также объявлен желтый уровень опасности из-за тумана. Видимость составит от 200 до 500 метров.
Какой будет температура в украинских городах
Прогноз погоды на 28 ноября / Скриншот с Укргидрометцентра
- Киев 0 – +2
- Ужгород +6 – +8
- Львов +6 – +8
- Ивано-Франковск +5 – +7
- Тернополь +6 – +8
- Черновцы +6 – +8
- Хмельницкий +6 – +8
- Луцк +5 – +7
- Ровно +3 – +5
- Житомир +2 – +4
- Винница +1 – +3
- Одесса +4 – +6
- Николаев +3 – +5
- Херсон +3 – +5
- Симферополь +7 – +9
- Кропивницкий +2 – +4
- Черкассы +1 – +3
- Чернигов 0 – +2
- Сумы 0 – +2
- Полтава +1 – +3
- Днепр +1 – +3
- Запорожье +2 – +4
- Донецк +1 – +3
- Луганск +1 – +3
- Харьков 0 – +2