Тепло, без намека на осадки: прогноз погоды в Украине на 28 сентября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в четверг, 28 сентября все еще будет теплой и малооблачной. Украинцам не стоит ожидать никаких метеорологических перемен в последующие дни.
В Приазовье возможны шквальные порывы ветра, а также в некоторых областях Украины с утра можно будет наблюдать туман. Температура остается стабильной – лето все еще не хочет покидать страну.
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Какая будет погода в регионах
На всей территории Украины 28 сентября синоптики прогнозируют отсутствие осадков. Только в Житомирской области и некоторых западных регионах местами вероятно появление тумана. Почти по всей стране стоит ожидать умеренный ветер – его скорость будет достигать 5 – 10 метров в секунду. Исключение будет только Приазовский регион – там возможны порывы ветра скорость 15 – 20 метров в секунду. Направление ветра будет северо-восточным, в западных областях – юго-восточным.
Чего ждать киевлянам
По всей территории Киевской области будет облачно и без осадков. Ветер будет дуть с северо-восточного направления и будет достигать 5 – 8 метров в секунду.
Жители столичного региона могут рассчитывать 9 – 14 градусов ночью и 23 – 28 градусов днем. В Киеве ночью шкала будет достигать 10 – 12 градусов, днем же температура не превысит 24 – 26 градусов. Также синоптики предупреждают о пожарной угрозе в области.
Температура в областных центрах
- Киев +24...+26
- Ужгород +25...+27
- Львов +23...+25
- Ивано-Франковск +22...+24
- Тернополь +23...+25
- Черновцы +22...+24
- Хмельницкий +23...+25
- Луцк +23...+25
- Ровно +22...+24
- Житомир +23...+25
- Винница +24...+26
- Одесса +25...+27
- Николаев +26...+28
- Херсон +26...+28
- Симферополь +23...+25
- Кропивницкий +26...+28
- Черкассы +25...+27
- Чернигов +23...+25
- Сумы +22...+24
- Полтава +24...+26
- Днепр +25...+27
- Запорожье +26...+28
- Донецк +24...+26
- Луганск +24...+26
- Харьков +23...+25
Какая будет погода 18 сентября / Укргидрометцентр