Тепло, без намека на осадки: прогноз погоды в Украине на 28 сентября

Погода в четверг, 28 сентября все еще будет теплой и малооблачной. Украинцам не стоит ожидать никаких метеорологических перемен в последующие дни.

В Приазовье возможны шквальные порывы ветра, а также в некоторых областях Украины с утра можно будет наблюдать туман. Температура остается стабильной – лето все еще не хочет покидать страну.

Смотрите также Когда ждать похолодания: сколько еще в Украине будет тепло и солнечно

Какая будет погода в регионах

На всей территории Украины 28 сентября синоптики прогнозируют отсутствие осадков. Только в Житомирской области и некоторых западных регионах местами вероятно появление тумана. Почти по всей стране стоит ожидать умеренный ветер – его скорость будет достигать 5 – 10 метров в секунду. Исключение будет только Приазовский регион – там возможны порывы ветра скорость 15 – 20 метров в секунду. Направление ветра будет северо-восточным, в западных областях – юго-восточным.

Температура ночью на большей части территории не будет превышать 9 – 14 градусов, в южной части отметка остановится на уровне 13 – 18 градусов. Днем украинцам следует ожидать 23 – 28 градусов. Погода в Карпатах будет прохладнее – ночью и будет 6 – 11 градусов, а днем 17 – 22 градуса. Чего ждать киевлянам По всей территории Киевской области будет облачно и без осадков. Ветер будет дуть с северо-восточного направления и будет достигать 5 – 8 метров в секунду. Жители столичного региона могут рассчитывать 9 – 14 градусов ночью и 23 – 28 градусов днем. В Киеве ночью шкала будет достигать 10 – 12 градусов, днем же температура не превысит 24 – 26 градусов. Также синоптики предупреждают о пожарной угрозе в области.

Температура в областных центрах

Киев +24...+26

Ужгород +25...+27

Львов +23...+25

Ивано-Франковск +22...+24

Тернополь +23...+25

Черновцы +22...+24

Хмельницкий +23...+25

Луцк +23...+25

Ровно +22...+24

Житомир +23...+25

Винница +24...+26

Одесса +25...+27

Николаев +26...+28

Херсон +26...+28

Симферополь +23...+25

Кропивницкий +26...+28

Черкассы +25...+27

Чернигов +23...+25

Сумы +22...+24

Полтава +24...+26

Днепр +25...+27

Запорожье +26...+28

Донецк +24...+26

Луганск +24...+26

Харьков +23...+25

Какая будет погода 18 сентября / Укргидрометцентр