В Украине 28 – 30 ноября значительно похолодает, а в Карпатах температура опустится до 18 градусов мороза. На юго-западе пройдут снегопады с гололедом, после чего осадки прекратятся по всей стране.

Подробнее о погоде на ближайшие дни рассказали в Укргидрометцентре.

Чего ожидать от погоды в конце ноября?

28 ноября юго-западные регионы накроет снег, местами мокрый, а в ночные часы местами выпадут значительные осадки. Также синоптики предупреждают о налипании мокрого снега, тогда как на крайнем юге страны ожидается обычный дождь.

Порывы северо-восточного ветра будут достигать скорости от 5 до 12 метров в секунду. Температура ночью опустится до 3–10 градусов мороза, а днем будет колебаться от нуля до 6 градусов мороза.

Теплее всего будет в Закарпатье и на крайнем юге, где 28 ноября в течение суток столбики термометров покажут от 0 до 5 градусов тепла.

Однако уже 29 и 30 ноября осадки по всей территории страны полностью прекратятся, а морозная погода укрепится в большинстве областей.

Водителей и пешеходов предупреждают о необходимости соблюдать повышенную осторожность из-за образования гололеда на автодорогах юго-западной части страны.

В целом в Украине постепенно устанавливается зимняя погода: снегопады распространяются на новые регионы, а в некоторых областях уже образовался снежный покров. В соцсетях публикуют фото и видео заснеженных улиц и живописных пейзажей, свидетельствующих о приходе зимы в разные уголки страны.