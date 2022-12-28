Синоптикиня Наталья Диденко пишет, что завтра в Украине осадков не предполагается. Разве что на крайнем Севере.
К теме +9 и ни одного снега: где в Украине конец декабря будет теплым
Погода в Киеве и Украине 29 декабря
С осадков – на Севере, а именно в отдельных районах Черниговщины, Сумщины и Киевщины может пройти небольшой мокрый снег или дождь.
Температура воздуха в Украине в ближайшую ночь опустится до небольших "минусов", а днем в четверг составит +3…+7 градусов, на юге до +9 градусов, а на северо-востоке и восточных областях будет холоднее всего – 0…+3 градуса.
В Киеве осадки маловероятны. Ночью – 0…-2 градуса, днем +1…+3 градуса.
Прогноз погоды в городах на 29 декабря
- Ужгород – +5...+7
- Львов – +7...+9
- Ивано-Франковск – +6...+8
- Тернополь – +5...+7
- Черновцы – +5...+7
- Хмельницкий – +4...+6
- Луцк – +6...+8
- Ровно – +5...+7
- Житомир – +3...+5
- Винница – 2...+4
- Одесса – +6...+8
- Николаев – +6...+8
- Херсон – +6...+8
- Симферополь – +6...+8
- Кропивницкий – +3...+5
- Черкассы – +1...+3
- Чернигов – +1...+3
- Сумы – +1...+3
- Полтава – +2...+4
- Днепр – +3...+5
- Запорожье – +4...+6
- Донецк – +1...+3
- Луганск – +1...+3
- Харьков – +2...+4
- Киев – 2...+4