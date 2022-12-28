Синоптикиня Наталка Діденко пише, що загалом завтра в Україні опадів не передбачається. Хіба що на крайній Півночі.

До теми +9 і жодного снігу: де в Україні кінець грудня буде теплим

Погода в у Києві та в Україні 29 грудня

З опадів – на Півночі, а саме в окремих районах Чернігівщини, Сумщини та Київщини, може пройти невеликий мокрий сніг чи дощ.

Температура повітря в Україні найближчої ночі опуститься до невеликих "мінусів", а вдень у четвер становитиме +3…+7 градусів, на півдні до +9 градусів, а на північному сході та східних областях буде найхолодніше – 0…+3 градуси.

У Києві опади малоймовірні. Вночі – 0…-2 градуси, вдень +1…+3 градуси.

Прогноз погоди у містах на 29 грудня

  • Ужгород – +5...+7
  • Львів – +7...+9
  • Івано-Франківськ – +6...+8
  • Тернопіль – +5...+7
  • Чернівці – +5...+7
  • Хмельницький – +4...+6
  • Луцьк – +6...+8
  • Рівне – +5...+7
  • Житомир – +3...+5
  • Вінниця – 2...+4
  • Одеса – +6...+8
  • Миколаїв – +6...+8
  • Херсон – +6...+8
  • Сімферополь – +6...+8
  • Кропивницький – +3...+5
  • Черкаси – +1...+3
  • Чернігів – +1..+3
  • Суми – +1...+3
  • Полтава – +2...+4
  • Дніпро – +3...+5
  • Запоріжжя – +4...+6
  • Донецьк – +1...+3
  • Луганськ – +1...+3
  • Харків – +2...+4
  • Київ – 2...+4