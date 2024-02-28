Температура воздуха днем будет теплой – ориентировочно от 6 до 19 градусов тепла. Теплее всего будет на Закарпатье и Юге Украины.

Смотрите также Какая будет погода в марте: прогноз на первый месяц весны

Какой будет погода в регионах Украины

В Украине 29 февраля осадков не прогнозируют. В последний день зимы 2024 года во всех областях будет переменная облачность, ветер юго-восточный, южный, до 5 – 10 метров в секунду.

Ночью и утром в Западных областях и Южной части местами туман,
– предупредили синоптики.

В Укргидрометцентре также объяснили, какой будет температура воздуха. В частности:

  • в западных областях ночью – от 4 тепла до 1 градуса мороза, днем – 10 – 15 градусов тепла. Только на Закарпатье – до 19 градусов тепла;
  • на остальной территории ночью от 1 градуса тепла до 4 мороза, на Востоке – 2 – 7 градуса мороза. Днем будет 6 – 11 градусов тепла, на крайнем Юге Украины – до 14 тепла.

В Киевской области также будет переменная облачность и без осадков. Ветер юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Синоптики прогнозируют:

  • на Киевщине – ночью от 1 градуса тепла до 2 градусов мороза, днем – 6 – 11 градусов тепла;
  • в Киеве – ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем – 6 – 11 градусов тепла.

Какой будет погода в городах Украины

  • Киев – +8...+10
  • Ужгород – +17...+19
  • Львов – +13...+15
  • Ивано-Франковск – +13...+15
  • Тернополь – +12...+14
  • Черновцы – +12...+14
  • Хмельницкий – +10...+12
  • Луцк – +12...+14
  • Ровно – +11...+13
  • Житомир – +9...+11
  • Винница – +9...+11
  • Одесса – +7...+9
  • Николаев – +9...+11
  • Херсон – +9...+11
  • Симферополь – +11...+13
  • Кропивницкий – +8...+10
  • Черкассы – +8...+10
  • Чернигов – +7...+9
  • Сумы – +6...+8
  • Полтава – +6...+8
  • Днепр – +7...+9
  • Запорожье – +7...+9
  • Донецк – +6...+8
  • Луганск – +5...+7
  • Харьков – +6...+8

Погода в Украине 29 февраля 2024 года

Прогноз погоды в Украине 29 февраля / Карта Укргидрометцентра