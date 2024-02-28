Температура воздуха днем будет теплой – ориентировочно от 6 до 19 градусов тепла. Теплее всего будет на Закарпатье и Юге Украины.
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Какой будет погода в регионах Украины
В Украине 29 февраля осадков не прогнозируют. В последний день зимы 2024 года во всех областях будет переменная облачность, ветер юго-восточный, южный, до 5 – 10 метров в секунду.
Ночью и утром в Западных областях и Южной части местами туман,
– предупредили синоптики.
В Укргидрометцентре также объяснили, какой будет температура воздуха. В частности:
- в западных областях ночью – от 4 тепла до 1 градуса мороза, днем – 10 – 15 градусов тепла. Только на Закарпатье – до 19 градусов тепла;
- на остальной территории ночью от 1 градуса тепла до 4 мороза, на Востоке – 2 – 7 градуса мороза. Днем будет 6 – 11 градусов тепла, на крайнем Юге Украины – до 14 тепла.
В Киевской области также будет переменная облачность и без осадков. Ветер юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
Синоптики прогнозируют:
- на Киевщине – ночью от 1 градуса тепла до 2 градусов мороза, днем – 6 – 11 градусов тепла;
- в Киеве – ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем – 6 – 11 градусов тепла.
Какой будет погода в городах Украины
- Киев – +8...+10
- Ужгород – +17...+19
- Львов – +13...+15
- Ивано-Франковск – +13...+15
- Тернополь – +12...+14
- Черновцы – +12...+14
- Хмельницкий – +10...+12
- Луцк – +12...+14
- Ровно – +11...+13
- Житомир – +9...+11
- Винница – +9...+11
- Одесса – +7...+9
- Николаев – +9...+11
- Херсон – +9...+11
- Симферополь – +11...+13
- Кропивницкий – +8...+10
- Черкассы – +8...+10
- Чернигов – +7...+9
- Сумы – +6...+8
- Полтава – +6...+8
- Днепр – +7...+9
- Запорожье – +7...+9
- Донецк – +6...+8
- Луганск – +5...+7
- Харьков – +6...+8
Прогноз погоды в Украине 29 февраля / Карта Укргидрометцентра