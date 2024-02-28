Температура повітря вдень буде теплою – орієнтовно від 6 до 19 градусів тепла. Найтепліше буде на Закарпатті та Півдні України.
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Якою буде погода в регіонах України
В Україні 29 лютого опадів не прогнозують. В останній день зими 2024 року у всіх областях буде мінлива хмарність, вітер південно-східний, південний, до 5 – 10 метрів за секунду.
Вночі та вранці у Західних областях та Південній частині місцями туман,
– попередили синоптики.
В Укргідрометцентрі також пояснили, якою буде температура повітря. Зокрема:
- в західних областях вночі – від 4 тепла до 1 градуса морозу, вдень – 10 – 15 градусів тепла. Тільки на Закарпатті – до 19 градусів тепла;
- на решті території вночі від 1 градуса тепла до 4 морозу, на Сході – 2 – 7 градуса морозу. Вдень буде 6 – 11 градусів тепла, на крайньому Півдні України – до 14 тепла.
У Київській області також буде мінлива хмарність та без опадів. Вітер південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.
Синоптики прогнозують:
- на Київщині – вночі від 1 градуса тепла до 2 градусів морозу, вдень – 6 – 11 градусів тепла;
- у Києві – вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень – 6 – 11 градусів тепла.
Якою буде погода в містах України
- Київ – +8...+10
- Ужгород – +17...+19
- Львів – +13...+15
- Івано-Франківськ – +13...+15
- Тернопіль – +12..+14
- Чернівці – +12...+14
- Хмельницький – +10…+12
- Луцьк – +12...+14
- Рівне – +11...+13
- Житомир – +9...+11
- Вінниця – +9...+11
- Одеса – +7...+9
- Миколаїв – +9...+11
- Херсон – +9...+11
- Сімферополь – +11...+13
- Кропивницький – +8...+10
- Черкаси – +8...+10
- Чернігів – +7...+9
- Суми – +6...+8
- Полтава – +6...+8
- Дніпро – +7...+9
- Запоріжжя – +7...+9
- Донецьк – +6...+8
- Луганськ – +5...+7
- Харків – +6...+8
Прогноз погоди в Україні 29 лютого / Карта Укргідрометцентру