Температура повітря вдень буде теплою – орієнтовно від 6 до 19 градусів тепла. Найтепліше буде на Закарпатті та Півдні України.

Дивіться також Яка буде погода у березні: прогноз на перший місяць весни

Якою буде погода в регіонах України

В Україні 29 лютого опадів не прогнозують. В останній день зими 2024 року у всіх областях буде мінлива хмарність, вітер південно-східний, південний, до 5 – 10 метрів за секунду.

Вночі та вранці у Західних областях та Південній частині місцями туман,

– попередили синоптики.

В Укргідрометцентрі також пояснили, якою буде температура повітря. Зокрема:

в західних областях вночі – від 4 тепла до 1 градуса морозу, вдень – 10 – 15 градусів тепла. Тільки на Закарпатті – до 19 градусів тепла;

на решті території вночі від 1 градуса тепла до 4 морозу, на Сході – 2 – 7 градуса морозу. Вдень буде 6 – 11 градусів тепла, на крайньому Півдні України – до 14 тепла.

У Київській області також буде мінлива хмарність та без опадів. Вітер південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Синоптики прогнозують:

на Київщині – вночі від 1 градуса тепла до 2 градусів морозу, вдень – 6 – 11 градусів тепла;

у Києві – вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень – 6 – 11 градусів тепла.

Якою буде погода в містах України

Київ – +8...+10

Ужгород – +17...+19

Львів – +13...+15

Івано-Франківськ – +13...+15

Тернопіль – +12..+14

Чернівці – +12...+14

Хмельницький – +10…+12

Луцьк – +12...+14

Рівне – +11...+13

Житомир – +9...+11

Вінниця – +9...+11

Одеса – +7...+9

Миколаїв – +9...+11

Херсон – +9...+11

Сімферополь – +11...+13

Кропивницький – +8...+10

Черкаси – +8...+10

Чернігів – +7...+9

Суми – +6...+8

Полтава – +6...+8

Дніпро – +7...+9

Запоріжжя – +7...+9

Донецьк – +6...+8

Луганськ – +5...+7

Харків – +6...+8

Прогноз погоди в Україні 29 лютого / Карта Укргідрометцентру