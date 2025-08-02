Ухудшение погодных условий может быть во Львовской, Запорожской, Ивано-Франковской, Волынской и Тернопольской областях. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на соответствующие областные региональные центры по гидрометеорологии.
Смотрите также Местами жара, в нескольких областях умеренные дожди и грозы: прогноз погоды на 3 августа
Где ждать непогоду?
Синоптики предупредили о непогоде в некоторых областях Украины. В частности, ухудшение погоды будет в таких регионах:
- У Львовской области и городе до конца суток 2 августа и днем 3 августа грозы, местами шквалы до 20 метров в секунду и град. Объявлен первый (желтый) уровень опасности.
- У Запорожской области днем 3 августа ожидаются грозы, шквалы от 15 до 20 метров в секунду и также объявлен повышенный уровень опасности.
Погодные условия могут привести к авариям подстанций, повреждения линий электропередач, падение деревьев, нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц,
– предупредили синоптики.
- В Ивано-Франковской области и городе 3 августа может быть переменная облачность. Ночью без осадков, а днем умеренный кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду. Ожидается, что видимость на автодорогах будет хорошей.
- У Волынской области ожидается гроза до конца суток 2 августа. Объявлен первый (желтый) уровень опасности.
- У Тернопольской области 3 августа, вероятно, будет переменная облачность. Днем местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер ожидается юго-восточный до 12 метров в секунду. В регионе объявлен повышенный уровень опасности. Также переменная облачность и кратковременные дожди днем ожидаются 4 августа.