Погіршення погодних умов може бути у Львівській, Запорізькій, Івано-Франківській, Волинській та Тернопільській областях. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на відповідні обласні регіональні центри з гідрометеорології.

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Де чекати негоду?

Синоптики попередили про негоду в деяких областях України. Зокрема, погіршення погоди буде в таких регіонах:

У Львівській області та місті до кінця доби 2 серпня та вдень 3 серпня грози, місцями шквали до 20 метрів за секунду та град. Оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

до кінця доби 2 серпня та вдень 3 серпня грози, місцями шквали до 20 метрів за секунду та град. Оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності. У Запорізькій області вдень 3 серпня очікуються грози, шквали від 15 до 20 метрів за секунду та також оголошено підвищений рівень небезпечності.

Погодні умови можуть призвести до аварій підстанцій, пошкодження ліній електропередач, падіння дерев, порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць,

– попередили синоптики.