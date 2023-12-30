На Юге Украины ночью и утром будет слабый гололед, местами туман. В большинстве регионов погода будет теплой, без холода. Кое-где будет на несколько градусов прохладнее по сравнению с 30 декабря.
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Погода в регионах Украины
В большинстве областей Украины 31 декабря осадков не ожидается. Правда, ночью в северо-восточной части прогнозируется небольшой дождь и мокрый снег.
Ветер западный, юго-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза, в Крыму – 1 – 6 градусов тепла, днем – 3 – 8 градусов тепла, в южной части теплее – 7 – 12 градусов выше нуля,
– объяснили синоптики.
В Карпатах ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков, температура ночью и днем будет нулевой.
В Киевской области погода 31 декабря облачно с прояснениями, без осадков. Кроме того, синоптики предупредили, что в последний день 2023 года в Киевской области:
- будет юго-западный ветер, 5 – 10 метров в секунду;
- ночью температура будет от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза, днем 3 – 8 градусов тепла.
В столице Украины последний день 2023 года будет теплым – ночью 2 – 4 градуса тепла, днем – ориентировочно 5 градусов тепла.
Погода в городах Украины
- Киев +4...+6
- Ужгород +5...+7
- Львов +5...+7
- Ивано-Франковск +6...+8
- Тернополь +5...+7
- Черновцы +6...+8
- Хмельницкий +5...+7
- Луцк +4...+6
- Ровно +4...+6
- Житомир +4...+6
- Винница +5...+7
- Одесса +9...+11
- Николаев +9...+11
- Херсон +6...+8
- Симферополь +9...+11
- Кропивницкий +6...+8
- Черкассы +5...+7
- Чернигов +4...+6
- Сумы +5...+7
- Полтава +5...+7
- Днепр +5...+7
- Запорожье +5...+7
- Донецк +4...+6
- Луганск +4...+6
- Харьков +5...+7
Прогноз погоды в Украине на 31 декабря / Карта Укргидрометцентра