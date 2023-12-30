На Юге Украины ночью и утром будет слабый гололед, местами туман. В большинстве регионов погода будет теплой, без холода. Кое-где будет на несколько градусов прохладнее по сравнению с 30 декабря.

Смотрите также Стоит ожидать предновогодний снег: прогноз погоды на 30 декабря.

Погода в регионах Украины

В большинстве областей Украины 31 декабря осадков не ожидается. Правда, ночью в северо-восточной части прогнозируется небольшой дождь и мокрый снег.

Ветер западный, юго-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза, в Крыму – 1 – 6 градусов тепла, днем – 3 – 8 градусов тепла, в южной части теплее – 7 – 12 градусов выше нуля,
– объяснили синоптики.

В Карпатах ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков, температура ночью и днем будет нулевой.

В Киевской области погода 31 декабря облачно с прояснениями, без осадков. Кроме того, синоптики предупредили, что в последний день 2023 года в Киевской области:

  • будет юго-западный ветер, 5 – 10 метров в секунду;
  • ночью температура будет от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза, днем 3 – 8 градусов тепла.

В столице Украины последний день 2023 года будет теплым – ночью 2 – 4 градуса тепла, днем – ориентировочно 5 градусов тепла.

Погода в городах Украины

  • Киев +4...+6
  • Ужгород +5...+7
  • Львов +5...+7
  • Ивано-Франковск +6...+8
  • Тернополь +5...+7
  • Черновцы +6...+8
  • Хмельницкий +5...+7
  • Луцк +4...+6
  • Ровно +4...+6
  • Житомир +4...+6
  • Винница +5...+7
  • Одесса +9...+11
  • Николаев +9...+11
  • Херсон +6...+8
  • Симферополь +9...+11
  • Кропивницкий +6...+8
  • Черкассы +5...+7
  • Чернигов +4...+6
  • Сумы +5...+7
  • Полтава +5...+7
  • Днепр +5...+7
  • Запорожье +5...+7
  • Донецк +4...+6
  • Луганск +4...+6
  • Харьков +5...+7

Погода в Украине

Прогноз погоды в Украине на 31 декабря / Карта Укргидрометцентра