На Півдні України вночі та вранці буде слабка ожеледь, місцями – туман. У більшості регіонів погода буде теплою, без морозу. Подекуди буде на декілька градусів прохолодніше, порівняно з 30 грудня.
Дивіться також Чи варто очікувати на передноворічний сніг: прогноз погоди на 30 грудня
Погода в регіонах України
У більшості областей України 31 грудня опадів не очікують. Щоправда, вночі у північно-східній частині прогнозують невеликий дощ та мокрий сніг.
Вітер західний, південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі від 4 градусів тепла до 1 градуса морозу, в Криму – 1 – 6 градус тепла, вдень – 3 – 8 градусів тепла, у південній частині тепліше – 7 – 12 градусів вище нуля,
– пояснили синоптики.
В Карпатах вночі невеликий мокрий сніг, вдень – без опадів, температура вночі та вдень буде нульовою.
У Київській області погода 31 грудня буде хмарною з проясненнями, без опадів. Окрім того, синоптики попередили, що в останній день 2023 року на Київщині:
- буде південно-західний вітер, 5 – 10 метрів за секунду;
- вночі температура сягатиме від 4 градусів тепла до 1 градуса морозу, вдень 3 – 8 градусів тепла.
У столиці України останній день 2023 року буде теплим – вночі 2 – 4 градуси тепла, вдень – орієнтовно 5 градусів тепла.
Погода в містах України
- Київ +4...+6
- Ужгород +5...+7
- Львів +5...+7
- Івано-Франківськ +6...+8
- Тернопіль +5...+7
- Чернівці +6...+8
- Хмельницький +5...+7
- Луцьк +4...+6
- Рівне +4...+6
- Житомир +4...+6
- Вінниця +5...+7
- Одеса +9...+11
- Миколаїв +9...+11
- Херсон +6...+8
- Сімферополь +9...+11
- Кропивницький +6...+8
- Черкаси +5...+7
- Чернігів +4...+6
- Суми +5...+7
- Полтава +5...+7
- Дніпро +5...+7
- Запоріжжя +5...+7
- Донецьк +4...+6
- Луганськ +4...+6
- Харків +5...+7
Прогноз погоди в Україні на 31 грудня / Карта Укргідрометцентру