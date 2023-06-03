Да, по всем областям будет сухо и солнечно. Правда, жары ждать не следует.

Кстати говоря Даже ударят заморозки: среди лета в Украине значительно похолодает

Понемногу теплеет

Температура воздуха, как для июня, будет достаточно умеренной. На Юге прогнозируют +22...+24 градуса, но на Севере – холоднее, +20...+22. В западных и восточных областях температура воздуха еще ниже +18...+10 градусов. Ночи еще холодные – +4…+9 градусов.

Синоптики предупреждают о переменной облачности. Ветер северо-восточный, в западных областях с переходом на юго-восточный, его порывы ветра будут достигать 5 – 10 метров в секунду.

Какая погода днем в областных центрах

Киев – +20...+22

Ужгород – +22...+24

Львов – +19...+21

Ивано-Франковск – +18...+20

Тернополь – +19...+21

Черновцы – +20...+22

Хмельницкий – +19...+21

Луцк – +19...+21

Ровно – +19...+21

Житомир – +19...+21

Винница – +20...+22

Одесса – +21..+23

Николаев – +21..+23

Херсон – +22...+24

Симферополь – +21...+23

Кропивницкий – +20...+22

Чернигов – +18...+20

Сумы – +17...+19

Полтава – +18...+20

Днепр – +19...+21

Запорожье – +21...+23

Донецк – +19...+21

Луганск – +19...+21

Харьков – +18...+20



Погода в Украине / Карта Укргидрометцентра