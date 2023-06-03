Так, по всіх областях буде сухо й сонячно. Щоправда, спеки чекати не слід.

До речі Навіть вдарять заморозки: серед літа в Україні значно похолодає

Потрохи теплішає

Температура повітря, як для червня, буде досить помірною. На Півдні прогнозують +22...+24 градуси, але на Півночі – холодніше, +20...+22. У західних та східних областях температура повітря ще нижча – +18...+10 градусів. Ночі ще холодні – +4...+9 градусів.

Синоптики попереджають про мінливу хмарність. Вітер північно-східний, у західних областях з переходом на південно-східний, його пориви вітру сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду.

Якою буде погода вдень в обласних центрах

Київ – +20...+22

Ужгород – +22...+24

Львів – +19...+21

Івано-Франківськ – +18...+20

Тернопіль – +19...+21

Чернівці – +20...+22

Хмельницький – +19...+21

Луцьк – +19...+21

Рівне – +19...+21

Житомир – +19...+21

Вінниця – +20...+22

Одеса – +21..+23

Миколаїв – +21..+23

Херсон – +22...+24

Сімферополь – +21...+23

Кропивницький – +20...+22

Чернігів – +18...+20

Суми – +17...+19

Полтава – +18...+20

Дніпро – +19...+21

Запоріжжя – +21...+23

Донецьк – +19...+21

Луганськ – +19...+21

Харків – +18...+20



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