Синоптики также прогнозируют облачную погоду. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Интересно В каких областях на Николая будет идти снег, где будет до -10 градусов

Какой будет погода 5 декабря

Синоптики прогнозируют в четверг, 5 декабря, облачную и морозную погоду. Впрочем, осадки не ожидаются. Ветер будет преимущественно юго-восточный, 3 – 8 метров в секунду.

Ночью на всей территории страны будут морозы от 0 до -5 градусов. Прохладнее будет в Карпатах, где столбики термометров опустятся до -4...-9 градусов. Днем в Украине будет теплее – от -3 до +2 градусов, а на Юге – до +6.

В Киеве днем температура будет достигать 0, ночью – до -3 мороза. Существенных осадков в столице не прогнозируют, однако местами может наблюдаться туман.

Температура в крупных городах

  • Киев -1...+1;
  • Ужгород +1...+3;
  • Львов 0...+2;
  • Ивано-Франковск 0...+2;
  • Тернополь -1...+1;
  • Черновцы 0...+2;
  • Хмельницкий -1...+1;
  • Луцк 0...+2;
  • Ровно 0...+2;
  • Житомир -1...+1;
  • Винница -1...+1;
  • Одесса +2...+4;
  • Николаев +2...+4;
  • Херсон +3...+5;
  • Симферополь +5...+7;
  • Кропивницкий -1...+1;
  • Черкассы -1...+1;
  • Чернигов -1...+1;
  • Сумы -1...+1;
  • Полтава -1...+1;
  • Днепр 0...+2;
  • Запорожье +3....+5;
  • Донецк +1...+3;
  • Луганск 0...+2;
  • Харьков -1...+1.

Погода 5 декабря
Погода 5 декабря / Карта Укргидрометцентр