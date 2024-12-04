Синоптики также прогнозируют облачную погоду. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Интересно В каких областях на Николая будет идти снег, где будет до -10 градусов

Какой будет погода 5 декабря

Синоптики прогнозируют в четверг, 5 декабря, облачную и морозную погоду. Впрочем, осадки не ожидаются. Ветер будет преимущественно юго-восточный, 3 – 8 метров в секунду.

Ночью на всей территории страны будут морозы от 0 до -5 градусов. Прохладнее будет в Карпатах, где столбики термометров опустятся до -4...-9 градусов. Днем в Украине будет теплее – от -3 до +2 градусов, а на Юге – до +6.

В Киеве днем температура будет достигать 0, ночью – до -3 мороза. Существенных осадков в столице не прогнозируют, однако местами может наблюдаться туман.

Температура в крупных городах

Киев -1...+1;

Ужгород +1...+3;

Львов 0...+2;

Ивано-Франковск 0...+2;

Тернополь -1...+1;

Черновцы 0...+2;

Хмельницкий -1...+1;

Луцк 0...+2;

Ровно 0...+2;

Житомир -1...+1;

Винница -1...+1;

Одесса +2...+4;

Николаев +2...+4;

Херсон +3...+5;

Симферополь +5...+7;

Кропивницкий -1...+1;

Черкассы -1...+1;

Чернигов -1...+1;

Сумы -1...+1;

Полтава -1...+1;

Днепр 0...+2;

Запорожье +3....+5;

Донецк +1...+3;

Луганск 0...+2;

Харьков -1...+1.



Погода 5 декабря / Карта Укргидрометцентр