Синоптики також прогнозують хмарну погоду. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 5 грудня

Синоптики прогнозують у четвер, 5 грудня, хмарну і морозну погоду. Втім, опади не очікуються. Вітер буде переважно південно-східний, 3 – 8 метрів за секунду.

Уночі на всій території країни будуть морози від 0 до -5 градусів. Прохолодніше буде у Карпатах, де стовпчики термометрів опустяться до -4...-9 градусів. Вдень в Україні буде тепліше – від -3 до +2 градусів, а на Півдні – до +6.

У Києві вдень температура сягатиме 0, вночі – до -3 морозу. Суттєвих опадів у столиці не прогнозують, однак місцями може спостерігатися туман.

Температура у великих містах

  • Київ -1...+1;
  • Ужгород +1...+3;
  • Львів 0...+2;
  • Івано-Франківськ 0...+2;
  • Тернопіль -1...+1;
  • Чернівці 0...+2;
  • Хмельницький -1...+1;
  • Луцьк 0...+2;
  • Рівне 0...+2;
  • Житомир -1...+1;
  • Вінниця -1...+1;
  • Одеса +2...+4;
  • Миколаїв +2...+4;
  • Херсон +3...+5;
  • Сімферополь +5...+7;
  • Кропивницький -1...+1;
  • Черкаси -1...+1;
  • Чернігів -1...+1;
  • Суми -1...+1;
  • Полтава -1...+1;
  • Дніпро 0...+2;
  • Запоріжжя +3...+5;
  • Донецьк +1...+3;
  • Луганськ 0...+2;
  • Харків -1...+1.

Погода 5 грудня
Погода 5 грудня / Карта Укргідрометцентр