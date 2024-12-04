Синоптики також прогнозують хмарну погоду. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Цікаво В яких областях на Миколая йтиме сніг, де буде до -10 градусів
Якою буде погода 5 грудня
Синоптики прогнозують у четвер, 5 грудня, хмарну і морозну погоду. Втім, опади не очікуються. Вітер буде переважно південно-східний, 3 – 8 метрів за секунду.
Уночі на всій території країни будуть морози від 0 до -5 градусів. Прохолодніше буде у Карпатах, де стовпчики термометрів опустяться до -4...-9 градусів. Вдень в Україні буде тепліше – від -3 до +2 градусів, а на Півдні – до +6.
У Києві вдень температура сягатиме 0, вночі – до -3 морозу. Суттєвих опадів у столиці не прогнозують, однак місцями може спостерігатися туман.
Температура у великих містах
- Київ -1...+1;
- Ужгород +1...+3;
- Львів 0...+2;
- Івано-Франківськ 0...+2;
- Тернопіль -1...+1;
- Чернівці 0...+2;
- Хмельницький -1...+1;
- Луцьк 0...+2;
- Рівне 0...+2;
- Житомир -1...+1;
- Вінниця -1...+1;
- Одеса +2...+4;
- Миколаїв +2...+4;
- Херсон +3...+5;
- Сімферополь +5...+7;
- Кропивницький -1...+1;
- Черкаси -1...+1;
- Чернігів -1...+1;
- Суми -1...+1;
- Полтава -1...+1;
- Дніпро 0...+2;
- Запоріжжя +3...+5;
- Донецьк +1...+3;
- Луганськ 0...+2;
- Харків -1...+1.
Погода 5 грудня / Карта Укргідрометцентр