Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода на Миколая, 6 грудня

За прогнозом синоптиків, 6 грудня в більшості областей йтиме невеликий сніг. Вдень на Півдні з дощем.

Також в Укргідрометцентрі зазначали, що 4 – 6 грудня вночі 0 – -5 градусів, вдень від -2 до +3 градусів. Втім, у Карпатах -5 – -10 градусів вночі та від -2 до +1 градуса вдень.

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Прогноз погоди на Миколая \ Скриншот з Укргідрометцентру

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