Коли прийде похолодання, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Meteoprog.ua.

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Похолодання в Україні

За прогнозом Кібальчича, у південних областях і Криму зимові умови, ймовірно, настануть не повною мірою. Так, середня температура очікується вищою за 0 градусів. Попри це, упродовж місяця можливі короткочасні періоди морозної погоди.

Тим часом на решті території України середньомісячна температура передбачається в межах -1 – -4 градусів. У високогірних районах Карпат подекуди до -5 – -7 градусів. Це відповідає багаторічним нормам.

Метеоролог писав, що перша декада грудня пройде під впливом малорухомих процесів у полі підвищеного атмосферного тиску. Втім, ближче до середини місяця очікується посилення циклонічної активності, що охопить більшу частину Європи.

Це призведе до різких коливань температури повітря, а також поривчастого вітру та значних опадів, – мокрого снігу та дощу. У цей період температура перевищить норму приблизно на 2 – 6 градусів.

Після 20 грудня прогнозується надходження холодного арктичного повітря з північного заходу, що спричинить похолодання,

– зазначив Кібальчич.

Водночас додав, сила і тривалість похолодання поки що залишаються невизначеними.

Погода на 1 грудня