Когда придет похолодание, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Meteoprog.ua.

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Похолодание в Украине

По прогнозу Кибальчича, в южных областях и Крыму зимние условия, вероятно, наступят не в полной мере. Так, средняя температура ожидается выше 0 градусов. Несмотря на это, в течение месяца возможны кратковременные периоды морозной погоды.

Между тем на остальной территории Украины среднемесячная температура предполагается в пределах -1 – -4 градусов. В высокогорных районах Карпат местами до -5 – -7 градусов. Это соответствует многолетним нормам.

Метеоролог писал, что первая декада декабря пройдет под влиянием малоподвижных процессов в поле повышенного атмосферного давления. Впрочем, ближе к середине месяца ожидается усиление циклонической активности, что охватит большую часть Европы.

Это приведет к резким колебаниям температуры воздуха, а также порывистому ветру и значительным осадкам, – мокрого снега и дождя. В этот период температура превысит норму примерно на 2 – 6 градусов.

После 20 декабря прогнозируется поступление холодного арктического воздуха с северо-запада, что повлечет похолодание,

– отметил Кибальчич.

В то же время добавил, сила и продолжительность похолодания пока остаются неопределенными.

Погода на 1 декабря