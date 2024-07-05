Так, лишь в некоторых областях Украины можно ждать небольшого дождика. Также в этот день может быть небольшая облачность.

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Погода в Украине 6 июля

Синоптики прогнозируют на субботу, 6 июля, небольшую облачность.

В этот день будет без осадков, только в Сумской и восточных областях ночью местами выпадет небольшой дождь.

Ветер преимущественно северный, на западе страны юго-западный. Его порывы могут достигать 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет в пределах +11 – +16, днем +23 – +28. На юге и востоке страны ночью термометры будут показывать +18 – +23, днем +27 – +32. В Карпатах ночью +7 – +12, днем температура воздуха будет колебаться от +19 до +24.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +25...+27,
  • Ужгород +26...+28,
  • Львов +25...+27,
  • Ивано-Франковск +25...+27,
  • Тернополь +25...+27,
  • Черновцы +25...+27,
  • Хмельницкий +25...+27,
  • Луцк +25...+27,
  • Ровно +25...+27,
  • Житомир +25...+27,
  • Винница +25...+27,
  • Одесса +29...+31,
  • Николаев +29...+31,
  • Херсон +29...+31,
  • Симферополь +30...+32,
  • Кропивницкий +27...+29,
  • Черкассы +25...+27,
  • Чернигов +25...+27,
  • Сумы +25...+27,
  • Полтава +25...+27,
  • Днепр +28...+30,
  • Запорожье +29...+31,
  • Донецк +28...+30,
  • Луганск +28...+30,
  • Харьков +29...+31.


Погода в Украине 6 июля 2024 года / Фото "Укргидрометцентра"