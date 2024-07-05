Так, лишь в некоторых областях Украины можно ждать небольшого дождика. Также в этот день может быть небольшая облачность.

Смотрите также Дожди в большинстве областей: прогноз погоды на 5 июля

Погода в Украине 6 июля

Синоптики прогнозируют на субботу, 6 июля, небольшую облачность.

В этот день будет без осадков, только в Сумской и восточных областях ночью местами выпадет небольшой дождь.

Ветер преимущественно северный, на западе страны юго-западный. Его порывы могут достигать 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет в пределах +11 – +16, днем +23 – +28. На юге и востоке страны ночью термометры будут показывать +18 – +23, днем +27 – +32. В Карпатах ночью +7 – +12, днем температура воздуха будет колебаться от +19 до +24.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +25...+27,

Ужгород +26...+28,

Львов +25...+27,

Ивано-Франковск +25...+27,

Тернополь +25...+27,

Черновцы +25...+27,

Хмельницкий +25...+27,

Луцк +25...+27,

Ровно +25...+27,

Житомир +25...+27,

Винница +25...+27,

Одесса +29...+31,

Николаев +29...+31,

Херсон +29...+31,

Симферополь +30...+32,

Кропивницкий +27...+29,

Черкассы +25...+27,

Чернигов +25...+27,

Сумы +25...+27,

Полтава +25...+27,

Днепр +28...+30,

Запорожье +29...+31,

Донецк +28...+30,

Луганск +28...+30,

Харьков +29...+31.



Погода в Украине 6 июля 2024 года / Фото "Укргидрометцентра"