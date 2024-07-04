На этот раз дождей не стоит ожидать жителям Запада. В то же время на Левобережье в пятницу прогнозируют даже град со шквальным ветром.

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Погода в Украине

Синоптики ожидают. что 5 июля в Украине будет облачная погода, однако с прояснениями. Ночью по всей территории, кроме востока и юго-востока, местами небольшой дождь. Днем же кратковременные осадки прогнозируют в большинстве районов Левобережья, местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях ночью будет достигать 13 – 18 градусов, днем не будет опускаться ниже 22 – 27 градусов. На остальной территории ночью 18 – 23 градусов, днем отметки будут подниматься до 28 – 33 градусов, на востоке страны местами сильная жара до 35 – 37 градусов.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +24...+26,

Ужгород +23...+25,

Львов +22...+24,

Ивано-Франковск +22...+24,

Тернополь +22...+24,

Черновцы +23...+25,

Хмельницкий +23...+25,

Луцк +22...+24,

Ровно +22...+24,

Житомир +22...+24,

Винница +24...+26,

Одесса +29...+31,

Николаев +31...+33,

Херсон +33...+35,

Симферополь +29...+31,

Кропивницкий +27...+29,

Черкассы +25...+27,

Чернигов +24...+26,

Сумы +29...+31,

Полтава +30...+32,

Днепр +32...+34,

Запорожье +32...+34,

Донецк +33...+35,

Луганск +33...+35,

Харьков +34...+36.