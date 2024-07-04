Цього разу дощів не варто очікувати жителям Заходу. Водночас на Лівобережжі у п'ятницю прогнозують навіть град з шквальним вітром.

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Погода в Україні

Синоптики очікують. що 5 липня в Україні буде хмарна погода, проте з проясненнями. Вночі по всій території, крім сходу та південного сходу, місцями невеликий дощ. Вдень же короткочасні опади прогнозують в більшості районів Лівобережжя, місцями град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.

Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі сягатиме 13 – 18 градусів, вдень не опускатиметься нижче 22 – 27 градусів. На решті території вночі 18 – 23 градусів, вдень позначки підійматимуться до 28 – 33 градусів, на сході країни місцями сильна спека до 35 – 37 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +24...+26,
  • Ужгород +23..+25,
  • Львів +22...+24,
  • Івано-Франківськ +22...+24,
  • Тернопіль +22...+24,
  • Чернівці +23...+25,
  • Хмельницький +23...+25,
  • Луцьк +22...+24,
  • Рівне +22...+24,
  • Житомир +22...+24,
  • Вінниця +24...+26,
  • Одеса +29...+31,
  • Миколаїв +31...+33,
  • Херсон +33...+35,
  • Сімферополь +29...+31,
  • Кропивницький +27...+29,
  • Черкаси +25...+27,
  • Чернігів +24...+26,
  • Суми +29...+31,
  • Полтава +30...+32,
  • Дніпро +32...+34,
  • Запоріжжя +32...+34,
  • Донецьк +33...+35,
  • Луганськ +33...+35,
  • Харків +34...+36.

Прогноз погоди на 5 липня / Фото Укргідрометцентру