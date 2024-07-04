Цього разу дощів не варто очікувати жителям Заходу. Водночас на Лівобережжі у п'ятницю прогнозують навіть град з шквальним вітром.
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Погода в Україні
Синоптики очікують. що 5 липня в Україні буде хмарна погода, проте з проясненнями. Вночі по всій території, крім сходу та південного сходу, місцями невеликий дощ. Вдень же короткочасні опади прогнозують в більшості районів Лівобережжя, місцями град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.
Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.
Температура у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі сягатиме 13 – 18 градусів, вдень не опускатиметься нижче 22 – 27 градусів. На решті території вночі 18 – 23 градусів, вдень позначки підійматимуться до 28 – 33 градусів, на сході країни місцями сильна спека до 35 – 37 градусів.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +24...+26,
- Ужгород +23..+25,
- Львів +22...+24,
- Івано-Франківськ +22...+24,
- Тернопіль +22...+24,
- Чернівці +23...+25,
- Хмельницький +23...+25,
- Луцьк +22...+24,
- Рівне +22...+24,
- Житомир +22...+24,
- Вінниця +24...+26,
- Одеса +29...+31,
- Миколаїв +31...+33,
- Херсон +33...+35,
- Сімферополь +29...+31,
- Кропивницький +27...+29,
- Черкаси +25...+27,
- Чернігів +24...+26,
- Суми +29...+31,
- Полтава +30...+32,
- Дніпро +32...+34,
- Запоріжжя +32...+34,
- Донецьк +33...+35,
- Луганськ +33...+35,
- Харків +34...+36.
Прогноз погоди на 5 липня / Фото Укргідрометцентру