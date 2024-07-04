Та чи припиняться опади до вихідних, яка буде погода найближчими днями, передає 24 Канал.
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Дощі та грози в Україні
В Укргідрометцентрі прогнозували, що 4 липня в західних, Житомирській, Вінницькій, вдень і в Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях знову пройдуть короткочасні дощі та грози. На решті території без опадів.
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Погода на 4 липня / Скриншот з Укргідрометцентру
Температура у західних та Житомирській областях вночі +10 – +15 градусів, вдень +19 – +24. Тим часом на решті території України вночі +16 – +21 градус, вдень +23 – +28. Однак, у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях подекуди сильна спека +35 – +38 градусів.
У п'ятницю місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, в суботу переважно без опадів,
– зазначили синоптики.
Додали, що температура на Заході та Півночі, 6 липня і в більшості центральних областей вночі +13 – +18 градусів, вдень +23 – +28. На решті території нашої держави +18 – +23, вдень +29 – +34 градуси, на Сході 5 липня подекуди сильна спека +35 – +38 градусів.
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Орієнтовний прогноз погоди на 6 липня / Скриншот з Укргідрометцентру
Вітер буде переважно північно-західний (4 липня на Лівобережжі південно-східний), 5 – 10 метрів на секунду.
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Прогноз погоди на липень
- В Укргідрометцентрі також прогнозували, що середня місячна температура повітря в липні 2024 року передбачається +20 – +26 градусів, у Карпатах +16 – +18, що на 1,5 – 2 градуси вище за норму.
- Місячна кількість опадів очікується 37 – 93 міліметри, втім, у Рівненській області та на Прикарпатті 95 – 113 міліметрів, а в Карпатах 131 – 170 міліметрів, що в межах норми.