Но прекратятся ли осадки до выходных, какая будет погода в ближайшие дни, передает 24 Канал.
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Дожди и грозы в Украине
В Укргидрометцентре прогнозировали, что 4 июля в западных, Житомирской, Винницкой, днем и в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях снова пройдут кратковременные дожди и грозы. На остальной территории без осадков.
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Погода на 4 июля / Скриншот из Укргидрометцентра
Температура в западных и Житомирской областях ночью +10 – +15 градусов, днем +19 – +24. Между тем на остальной территории Украины ночью +16 – +21 градус, днем +23 – +28. Однако в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях местами сильная жара +35 – +38 градусов.
В пятницу местами небольшой кратковременный дождь, гроза, в субботу преимущественно без осадков,
– отметили синоптики.
Добавили, что температура на Западе и Севере, 6 июля и в большинстве центральных областей ночью +13 – +18 градусов, днем +23 – +28. На остальной территории нашего государства +18 – +23, днем +29 – +34 градуса, на Востоке 5 июля местами сильная жара +35 – +38 градусов.
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Ориентировочный прогноз погоды на 6 июля / Скриншот из Укргидрометцентра
Ветер будет преимущественно северо-западный (4 июля на Левобережье юго-восточный), 5 – 10 метров в секунду.
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Прогноз погоды на июль
- В Укргидрометцентре также прогнозировали, что средняя месячная температура воздуха в июле 2024 года предполагается +20 – +26 градусов, в Карпатах +16 – +18, что на 1,5 – 2 градуса выше нормы.
- Месячное количество осадков ожидается 37 – 93 миллиметра, впрочем, в Ровненской области и на Прикарпатье 95 – 113 миллиметров, а в Карпатах 131 – 170 миллиметров, что в пределах нормы.