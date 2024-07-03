Местами температура воздуха может достигать +38 градусов. Поэтому в так жару стоит не забывать о правилах безопасности, а также поддерживать водный баланс организма, чтобы не возникло обезвоживание.
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Какой будет погода 4 июля
Как прогнозируют синоптики, в среду, 4 июля, в Украине будет переменная облачность. Так, на Западе, а также в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях будут наблюдаться кратковременные дожди, местами – даже с грозами. На остальной территории осадки не прогнозируются.
Кроме того, днем на Юге и Востоке будет очень жарко. По прогнозу синоптиков, температура воздуха днем будет достигать +38 градусов. В частности, сильную жару прогнозируют в Восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях.
Ночью на Западе, а также в Житомирской области столбики термометров покажут +10...+15 градусов, днем – от +19 до +24 градусов. На остальных территориях ночью будет +16...+21 градус, а днем +29...+23 градуса.
Ветер 4 июля будет преимущественно северо-западный, на Левобережье юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
Погода в областных центрах
- Киев +29...+31,
- Ужгород +25...+25,
- Львов +21...+23,
- Ивано-Франковск +20...+22,
- Тернополь +19...+21,
- Черновцы +20...+22,
- Хмельницкий +19...+21,
- Луцк +21...+23,
- Ровно +19...+21,
- Житомир +22...+24,
- Винница +26...+28,
- Одесса +28...+30,
- Николаев +31...+33,
- Херсон +31...+33,
- Симферополь +30...+32,
- Кропивницкий +31...+33,
- Черкассы +31...+33,
- Чернигов +31...+33,
- Сумы +33...+35,
- Полтава +33...+35,
- Днепр +35...+37,
- Запорожье +33...+35,
- Донецк +34...+36,
- Луганск +33...+35,
- Харьков +34...+36.
Прогноз погоды в Украине на 4 июля / Карта Укргидрометцентра
Кроме того, из-за высокой температуры в ряде областей также объявлена пожарная опасность.
Пожарная опасность 4 июля / Карта Укргидрометцентра