Місяцями температура повітря може сягати +38 градусів. Тому у так спеку варто не забувати про правила безпеки, а також підтримувати водний баланс організму, щоб не виникло зневоднення.
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Якою буде погода 4 липня
Як прогнозують синоптики, у середу, 4 липня, в Україні буде мінлива хмарність. Так, на Заході, а також в Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях спостерігатимуться короткочасні дощі, місцями – навіть з грозами. На решті територій опади не прогнозуються.
Окрім того, вдень на Півдні та Сході буде дуже спекотно. За прогнозом синоптиків, температура повітря вдень сягатиме +38 градусів. Зокрема сильну спеку прогнозують у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Вночі на Заході, а також в Житомирській області стовпчики термометрів покажуть +10...+15 градусів, вдень – від +19 до +24 градусів. На решті територій вночі буде +16...+21 градус, а вдень +29...+23 градуси.
Вітер 4 липня буде, переважно, північно-західний, на Лівобережжі південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.
Погода в обласних центрах
- Київ +29...+31,
- Ужгород +25...+25,
- Львів +21...+23,
- Івано-Франківськ +20...+22,
- Тернопіль +19...+21,
- Чернівці +20...+22,
- Хмельницький +19...+21,
- Луцьк +21...+23,
- Рівне +19...+21,
- Житомир +22...+24,
- Вінниця +26...+28,
- Одеса +28...+30,
- Миколаїв +31...+33,
- Херсон +31...+33,
- Сімферополь +30...+32,
- Кропивницький +31...+33,
- Черкаси +31...+33,
- Чернігів +31...+33,
- Суми +33...+35,
- Полтава +33...+35,
- Дніпро +35...+37,
- Запоріжжя +33...+35,
- Донецьк +34...+36,
- Луганськ +33...+35,
- Харків +34...+36.
Прогноз погоди в Україні 4 липня / Карта Укргідрометцентру
Окрім того, через високу температуру в низці областей також оголошено пожежну небезпеку.
Пожежна небезпека 4 липня / Карта Укргідрометцентру