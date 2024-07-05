Так, лише в деяких областях України можна чекати невеличкого дощику. Також в цей день може бути невелика хмарність.
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Погода в Україні 6 липня
Синоптики прогнозують на суботу, 6 липня, невелику хмарність.
В цей день буде без опадів, лише у Сумській та східних областях вночі місцями випаде невеликий дощ.
Вітер переважно північний, на заході країни південно-західний. Його пориви можуть сягати 5 – 10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі буде в межах +11 – +16, вдень +23 – +28. На півдні та сході країни вночі термометри показуватимуть + 18 – +23, вдень +27 – +32. В Карпатах вночі +7 – +12, вдень температура повітря коливатиметься від +19 до +24.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +25...+27,
- Ужгород +26..+28,
- Львів +25...+27,
- Івано-Франківськ +25...+27,
- Тернопіль +25...+27,
- Чернівці +25...+27,
- Хмельницький +25...+27,
- Луцьк +25...+27,
- Рівне +25...+27,
- Житомир +25...+27,
- Вінниця +25...+27,
- Одеса +29...+31,
- Миколаїв +29...+31,
- Херсон +29...+31,
- Сімферополь +30...+32,
- Кропивницький +27...+29,
- Черкаси +25...+27,
- Чернігів +25...+27,
- Суми +25...+27,
- Полтава +25...+27,
- Дніпро +28...+30,
- Запоріжжя +29...+31,
- Донецьк +28...+30,
- Луганськ +28...+30,
- Харків +29...+31.
Погода в Україні 6 липня 2024 року / Фото "Укргідрометцентру"