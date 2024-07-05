Так, лише в деяких областях України можна чекати невеличкого дощику. Також в цей день може бути невелика хмарність.

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Погода в Україні 6 липня

Синоптики прогнозують на суботу, 6 липня, невелику хмарність.

В цей день буде без опадів, лише у Сумській та східних областях вночі місцями випаде невеликий дощ.

Вітер переважно північний, на заході країни південно-західний. Його пориви можуть сягати 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі буде в межах +11 – +16, вдень +23 – +28. На півдні та сході країни вночі термометри показуватимуть + 18 – +23, вдень +27 – +32. В Карпатах вночі +7 – +12, вдень температура повітря коливатиметься від +19 до +24.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +25...+27,
  • Ужгород +26..+28,
  • Львів +25...+27,
  • Івано-Франківськ +25...+27,
  • Тернопіль +25...+27,
  • Чернівці +25...+27,
  • Хмельницький +25...+27,
  • Луцьк +25...+27,
  • Рівне +25...+27,
  • Житомир +25...+27,
  • Вінниця +25...+27,
  • Одеса +29...+31,
  • Миколаїв +29...+31,
  • Херсон +29...+31,
  • Сімферополь +30...+32,
  • Кропивницький +27...+29,
  • Черкаси +25...+27,
  • Чернігів +25...+27,
  • Суми +25...+27,
  • Полтава +25...+27,
  • Дніпро +28...+30,
  • Запоріжжя +29...+31,
  • Донецьк +28...+30,
  • Луганськ +28...+30,
  • Харків +29...+31.


Погода в Україні 6 липня 2024 року / Фото "Укргідрометцентру"