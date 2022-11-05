Погода в разных регионах обещает много сюрпризов – по всей территории Украины 6 ноября температура воздуха будет колебаться от -2 до +15 градусов. Теплее всего будет на Западе, холоднее – на Востоке и на Севере.

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Погода в регионах

На Западе 6 ноября будет облачно, а иногда возможны дожди, в частности на Прикарпатье, Волыни, Ровненщине, Тернопольщине, Хмельнитчине. Самый теплый день будет на Закарпатье – там воздух разогреется до +15 градусов.

На Юге будет облачно, но осадков синоптики не прогнозируют. Однако ночью в регионах будет прохладно – столбики термометра опустятся кое-где до +4 градусов, а в Запорожье до 0. Днем воздух разогреется максимум до +12.

В центральных регионах день будет прохладным, ночью возможны заморозки, особенно на Кировоградщине. В то же время в Винницкой области днем возможны дожди.

На севере также возможны дожди. Кроме того, в Сумской области ночью синоптики прогнозируют заморозки – температура воздуха опустится до -2 градусов.

На Востоке день будет самым холодным. Днем температура воздуха не поднимется выше +7 градусов. В то же время, ночью возможны заморозки, особенно на Харьковщине.

В Киеве день будет прохладный, иногда возможны мелкие дожди. Температура воздуха будет составлять +4...+8 градусов.

Погода в городах

Ужгород – +7...+15

Львов – +8...+11

Ивано-Франковск – +8...+11

Тернополь – +8...+10

Черновцы – +9...+12

Хмельницкий – +6...+9

Луцк – +9...+11

Ровно – +8...+11

Житомир – +7...+8

Винница – +6...+10

Одесса – +8...+12

Николаев – +4...+11

Херсон – +4...+12

Симферополь – +4...+12

Кропивницкий – +1...+9

Черкассы – +3...+9

Чернигов – +1...+7

Суммы – -2...+5

Полтава – -1...+6

Днепр – +1...+7

Запорожье – 0...+8

Донецк – +1...+5

Луганск – +1...+5

Харьков – -1...+4

Киев – +4...+8

Прогноз погоды на 6 ноября