Погода в різних регіонах обіцяє багато сюрпризів – по всій території України 6 листопада температура повітря коливатиметься від -2 до +15 градусів. Найтепліше буде на Заході, найпрохолодніше – на Сході та на Півночі.

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Погода в регіонах

На Заході 6 листопада буде хмарно, а подекуди можливі дощі, зокрема на Прикарпатті, Волині, Рівненщині, Тернопільщині, Хмельниччині. Найтеплішим день буде на Закарпатті – там повітря розігріється до +15 градусів.

На Півдні день буде хмарним, але опадів синоптики не прогнозують. Однак вночі в регіонах буде прохолодно – стовпчики термометра опустяться подекуди до +4 градусів, а на Запоріжжі до 0. Вдень повітря розігріється максимум до +12.

У центральних регіонах день буде прохолодним, уночі подекуди можливі заморозки, особливо на Кіровоградщині. Водночас на Вінниччині вдень можливі дощі.

На Півночі також можливі дощі. Крім того, на Сумщині вночі синоптики прогнозують заморозки – температура повітря опуститься до -2 градусів.

На Сході день буде найхолоднішим. Удень температура повітря не підніметься вище +7 градусів. Водночас вночі можливі заморозки, особливо на Харківщині.

У Києві день буде прохолодний, подекуди можливі дрібні дощі. Температура повітря становитиме +4...+8 градусів.

Погода в містах

Ужгород – +7...+15

Львів – +8...+11

Івано-Франківськ – +8...+11

Тернопіль – +8...+10

Чернівці – +9...+12

Хмельницький – +6...+9

Луцьк – +9...+11

Рівне – +8...+11

Житомир – +7...+8

Вінниця – +6...+10

Одеса – +8...+12

Миколаїв – +4...+11

Херсон – +4...+12

Сімферополь – +4...+12

Кропивницький – +1...+9

Черкаси – +3...+9

Чернігів – +1...+7

Суми – -2...+5

Полтава – -1...+6

Дніпро – +1...+7

Запоріжжя – 0...+8

Донецьк – +1...+5

Луганськ – +1...+5

Харків – -1...+4

Київ – +4...+8

Прогноз погоди на 6 листопада / Карта Windy