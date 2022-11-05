Коли в Києві вдарять морози

Температура повітря у столиці почне опускатися нижче нуля з 14 листопада. Спершу стовпчики термометрів покажуть -1 градус вдень та -5 градусів вночі.

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Ночі будуть холоднішими – до -5 градусів. Сильне похолодання накриє Київ з 27 грудня. Тоді синоптики обіцяють до -6 градусів вдень та -8 градусів вночі. Крім того, сніг почне падати практично кожного дня.

Ще більше похолодає у грудні. Сніг вкриє землю товстим білим шаром, а температура повітря вночі опуститися до -14 градусів. У другій декаді місяця -15 градусів прогнозують навіть вдень. Щоправда, сніг до того часу перестане падати.

Зверніть увагу! Директор Укргідрометцентру заспокоїв українців щодо холодної зими. На люті морози чекати не варто, адже зима цього року буде теплішою, ніж напередодні. Сильні морози, якщо й будуть, то триватимуть лише кілька днів.

Зауважимо, що до початку холодів є ще понад тиждень. То ж скористайтеся цим часом, аби придбати теплий одяг, чи просто прогулятися вулицями столиці при відносно комфортній температурі повітря.