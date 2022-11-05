Коли в Києві вдарять морози
Температура повітря у столиці почне опускатися нижче нуля з 14 листопада. Спершу стовпчики термометрів покажуть -1 градус вдень та -5 градусів вночі.
Читайте також Загроза війни для клімату України: чи варто боятися появи аномалій
Ночі будуть холоднішими – до -5 градусів. Сильне похолодання накриє Київ з 27 грудня. Тоді синоптики обіцяють до -6 градусів вдень та -8 градусів вночі. Крім того, сніг почне падати практично кожного дня.
Ще більше похолодає у грудні. Сніг вкриє землю товстим білим шаром, а температура повітря вночі опуститися до -14 градусів. У другій декаді місяця -15 градусів прогнозують навіть вдень. Щоправда, сніг до того часу перестане падати.
Зауважимо, що до початку холодів є ще понад тиждень. То ж скористайтеся цим часом, аби придбати теплий одяг, чи просто прогулятися вулицями столиці при відносно комфортній температурі повітря.