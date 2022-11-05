Когда в Киеве ударят морозы

Температура воздуха в столице станет опускаться ниже нуля с 14 ноября. Сначала столбики термометров покажут -1 градус днем и -5 градусов ночью.

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Ночи будут холоднее – до -5 градусов. Сильное похолодание накроет Киев с 27 декабря. Тогда синоптики обещают до -6 градусов днем и до -8 градусов ночью. Кроме того, снег начнет идти практически каждый день.

Еще больше похолодает в декабре. Снег покроет землю толстым белым слоем, а температура воздуха ночью опустится до -14 градусов. Во второй декаде месяца –15 градусов прогнозируют даже днем. Правда, снег к тому времени перестанет падать.

Обратите внимание! Директор Укргидрометцентра успокоил украинцев по поводу холодной зимы. В этом году она будет теплее, чем в прошлом. Сильные морозы, если и будут, то продлятся всего несколько дней.

Заметим, что до начала холодов есть еще больше недели. Так что воспользуйтесь этим временем, чтобы приобрести теплую одежду или просто прогуляться по улицам столицы при относительно комфортной температуре воздуха.