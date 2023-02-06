Погода будет морозной, но не слишком. Сильные осадки синоптики также не прогнозируют. Однако в некоторых регионах будет сильный ветер.

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Какая будет погода в Украине 7 февраля

7 февраля в Украине облачно с прояснениями. В западных, северных, Винницкой областях и Крыму днем прогнозируют небольшой снег. На остальной территории без существенных осадков.

Ветер ожидается северный, северо-восточный, 5-10 метров в секунду, в южной части страны и восточных областях местами будут порывы 15-20 метров в секунду. Температура ночью опустится до -4...-9 градусов мороза, в Закарпатье до -15 градусов мороза.

На дорогах кое-где гололедица.

Прогноз погоды в Киевской области

В Киевской области облачно с прояснениями, будет идти небольшой снег. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

Температура в области ночью опустится до -4...-9 градусов мороза, днем будет держаться в пределах 0...-5 градусов мороза. В столице ночью будет -6...-8 градусов мороза, днем -1...-3 градусов мороза.

Погода в областных центрах во вторник

  • Киев – -3...-1
  • Ужгород – 0...-2
  • Львов – -3...-1
  • Ивано-Франковск – -5...-3
  • Тернополь – 0...-2
  • Черновцы – -3...-1
  • Хмельницкий – 0...-2
  • Луцк – -1...+1
  • Ровно – -1...+1
  • Житомир – 0...-2
  • Винница – -1...+1
  • Одесса – -1...+1
  • Николаев – -1...+1
  • Херсон – -1...+1
  • Симферополь – -4...-2
  • Кропивницкий – 0...-2
  • Черкассы – -3...-1
  • Чернигов – -3...-1
  • Суммы – -5...-3
  • Полтава – -3...-1
  • Днепр – -3…-1
  • Запорожье – -3...-1
  • Донецк – -5...-3
  • Луганск – -5...-3
  • Харьков – -4...-2


Прогноз погоды в Украине 7 февраля / Укргидрометцентр