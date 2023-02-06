Погода буде морозною, проте не надто. Сильних опадів синоптики також не прогнозують. Проте в деяких регіонах буде сильний вітер.
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Якою буде погода в Україні 7 лютого
7 лютого в Україні буде хмарно з проясненнями. У західних, північних, Вінницькій областях й у Криму вдень прогнозують невеликий сніг. На решті території без істотних опадів.
Вітер очікується північний, північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду, у південній частині країни та східних областях місцями будуть пориви 15 – 20 метрів на секунду. Температура вночі опуститься до -4...-9 градусів морозу, на Закарпатті до -15 градусів морозу.
На дорогах подекуди ожеледиця.
Прогноз погоди на Київщині
У Київській області буде хмарно з проясненнями, падатиме невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північний та північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура в області вночі опуститься до -4...-9 градусів морозу, вдень триматиметься в межах 0...-5 градусів морозу. Натомість у столиці вночі буде -6...-8 градусів морозу, вдень -1...-3 градусів морозу.
Погода в обласних центрах у вівторок
- Київ – -3...-1
- Ужгород – 0...-2
- Львів – -3...-1
- Івано-Франківськ – -5...-3
- Тернопіль – 0...-2
- Чернівці – -3...-1
- Хмельницький – 0...-2
- Луцьк – -1...+1
- Рівне – -1...+1
- Житомир – 0...-2
- Вінниця – -1...+1
- Одеса – -1...+1
- Миколаїв – -1...+1
- Херсон – -1...+1
- Сімферополь – -4...-2
- Кропивницький – 0...-2
- Черкаси – -3...-1
- Чернігів – -3...-1
- Суми – -5...-3
- Полтава – -3...-1
- Дніпро – -3…-1
- Запоріжжя – -3...-1
- Донецьк – -5...-3
- Луганськ – -5...-3
- Харків – -4...-2
Прогноз погоди в Україні 7 лютого / Укргідрометцентр