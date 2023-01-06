В ближайшие сутки наибольшее снижение температуры прогнозируют в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской областях.
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Какая будет погода по Украине 7 января
На Востоке и в Сумской, Полтавской, Черниговской областях ночью прогнозируют -15...-20 градусов мороза, днем -8...-13 градусов мороза. На остальной территории ночью в среднем будет от -7 до -12° мороза, а днем – до -2…-7 градусов мороза.
Теплее всего ночью будет в западной части Украины и в Одессе. При этом там может выпасть небольшой снег, кое-где с дождем.
Погода в областных центрах днем
- Киев – -7...-5
- Ужгород – +4...+6
- Львов – +4...+6
- Ивано-Франковск – +3...+5
- Тернополь – +2...+4
- Черновцы – -2...+4
- Хмельницкий – -1...+1
- Луцк – -1...+1
- Ровно – -1...+1
- Житомир – -4...-2
- Винница – -1...+1
- Одесса – -1...+1
- Николаев – -3...-1
- Херсон – -3...-1
- Симферополь – -1...+1
- Кропивницкий – -5...-3
- Черкассы – +5...-3
- Чернигов – -11...-9
- Сумы – -13...-11
- Полтава – -9...-7
- Днепр – -6...-4
- Запорожье – -4...-2
- Донецк – -11...-9
- Луганск – +13...-11
- Харьков – +11...-9
Погода в Украине 7 января / Укргидрометцентр