В ближайшие сутки наибольшее снижение температуры прогнозируют в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской областях.

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Какая будет погода по Украине 7 января

На Востоке и в Сумской, Полтавской, Черниговской областях ночью прогнозируют -15...-20 градусов мороза, днем -8...-13 градусов мороза. На остальной территории ночью в среднем будет от -7 до -12° мороза, а днем – до -2…-7 градусов мороза.

Теплее всего ночью будет в западной части Украины и в Одессе. При этом там может выпасть небольшой снег, кое-где с дождем.

К сведению водителей! 7 января на дорогах западной части Украины будет гололедица – I уровень опасности.

Погода в областных центрах днем

Киев – -7...-5

Ужгород – +4...+6

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +2...+4

Черновцы – -2...+4

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – -1...+1

Ровно – -1...+1

Житомир – -4...-2

Винница – -1...+1

Одесса – -1...+1

Николаев – -3...-1

Херсон – -3...-1

Симферополь – -1...+1

Кропивницкий – -5...-3

Черкассы – +5...-3

Чернигов – -11...-9

Сумы – -13...-11

Полтава – -9...-7

Днепр – -6...-4

Запорожье – -4...-2

Донецк – -11...-9

Луганск – +13...-11

Харьков – +11...-9



Погода в Украине 7 января / Укргидрометцентр