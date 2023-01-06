В ближайшие сутки наибольшее снижение температуры прогнозируют в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской областях.

К теме В Киеве ощутимо ухудшится погода: власти обратились к водителям и пешеходам

Какая будет погода по Украине 7 января

На Востоке и в Сумской, Полтавской, Черниговской областях ночью прогнозируют -15...-20 градусов мороза, днем -8...-13 градусов мороза. На остальной территории ночью в среднем будет от -7 до -12° мороза, а днем – до -2…-7 градусов мороза.

Теплее всего ночью будет в западной части Украины и в Одессе. При этом там может выпасть небольшой снег, кое-где с дождем.

Погода в областных центрах днем

  • Киев – -7...-5
  • Ужгород – +4...+6
  • Львов – +4...+6
  • Ивано-Франковск – +3...+5
  • Тернополь – +2...+4
  • Черновцы – -2...+4
  • Хмельницкий – -1...+1
  • Луцк – -1...+1
  • Ровно – -1...+1
  • Житомир – -4...-2
  • Винница – -1...+1
  • Одесса – -1...+1
  • Николаев – -3...-1
  • Херсон – -3...-1
  • Симферополь – -1...+1
  • Кропивницкий – -5...-3
  • Черкассы – +5...-3
  • Чернигов – -11...-9
  • Сумы – -13...-11
  • Полтава – -9...-7
  • Днепр – -6...-4
  • Запорожье – -4...-2
  • Донецк – -11...-9
  • Луганск – +13...-11
  • Харьков – +11...-9

Погода в Украине 7 января
Погода в Украине 7 января / Укргидрометцентр