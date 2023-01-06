Сейчас на улицах Киева работают 124 единицы техники "Киевавтодора", обрабатывающие дороги противогололедными реагентами. Кроме того, к работе привлечены 136 работников в составе 22 бригад.

К теме В большинстве регионов – значительное похолодание: прогноз погоды в Украине на 6 января

Власть обратилась к участникам дорожного движения

В КГГА призывают водителей быть внимательными за рулем и при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума.

Пешеходов просят переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора. А в темное время суток следует носить на одежде световозвращающие элементы.

Также владельцев авто просят позаботиться о парковке: не оставляйте автомобили на обочинах улиц и дорог, чтобы не мешать дорожникам преодолевать непогоду.

В Украину вернулась зима: основное

  • Уже этими выходными в Украине снова похолодает. Иногда синоптики прогнозируют снегопады и даже до 18 градусов мороза.
  • Синоптикиня Наталья Диденко отметила, что в 7 января в Украине усилятся морозы. В частности, в ночные часы с субботы по понедельник, вероятно, будет -10...-17 градусов. Однако такая температура возможна преимущественно на Востоке, северо-востоке, в центре и Севере Украины.
  • В Карпаты пришел зимний штор. В частности, на горе Поп Иван Черногорский фиксируют густой туман и западный ветер, 18 метров в секунду.
  • Спасатели предупреждают о лавинной опасности. В связи с вьюгами, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеговинная опасность (3 уровень).
  • Туристов просят учитывать погодные условия и не планировать походов в горы в это время.