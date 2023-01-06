Сейчас на улицах Киева работают 124 единицы техники "Киевавтодора", обрабатывающие дороги противогололедными реагентами. Кроме того, к работе привлечены 136 работников в составе 22 бригад.

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Власть обратилась к участникам дорожного движения

В КГГА призывают водителей быть внимательными за рулем и при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума.

Пешеходов просят переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора. А в темное время суток следует носить на одежде световозвращающие элементы.

Также владельцев авто просят позаботиться о парковке: не оставляйте автомобили на обочинах улиц и дорог, чтобы не мешать дорожникам преодолевать непогоду.

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