Сейчас на улицах Киева работают 124 единицы техники "Киевавтодора", обрабатывающие дороги противогололедными реагентами. Кроме того, к работе привлечены 136 работников в составе 22 бригад.
К теме В большинстве регионов – значительное похолодание: прогноз погоды в Украине на 6 января
Власть обратилась к участникам дорожного движения
В КГГА призывают водителей быть внимательными за рулем и при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума.
Пешеходов просят переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора. А в темное время суток следует носить на одежде световозвращающие элементы.
Также владельцев авто просят позаботиться о парковке: не оставляйте автомобили на обочинах улиц и дорог, чтобы не мешать дорожникам преодолевать непогоду.
В Украину вернулась зима: основное
- Уже этими выходными в Украине снова похолодает. Иногда синоптики прогнозируют снегопады и даже до 18 градусов мороза.
- Синоптикиня Наталья Диденко отметила, что в 7 января в Украине усилятся морозы. В частности, в ночные часы с субботы по понедельник, вероятно, будет -10...-17 градусов. Однако такая температура возможна преимущественно на Востоке, северо-востоке, в центре и Севере Украины.
- В Карпаты пришел зимний штор. В частности, на горе Поп Иван Черногорский фиксируют густой туман и западный ветер, 18 метров в секунду.
- Спасатели предупреждают о лавинной опасности. В связи с вьюгами, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеговинная опасность (3 уровень).
- Туристов просят учитывать погодные условия и не планировать походов в горы в это время.