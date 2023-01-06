Наразі на вулицях Києва працюють 124 одиниці техніки "Київавтодору", які обробляють дороги протиожеледними реагентами. Окрім того, до роботи залучено 136 працівників у складі 22 бригад.
До теми У більшості регіонів – значне похолодання: прогноз погоди в Україні на 6 січня
Влада звернулась до учасників дорожнього руху
У КМДА закликають водіїв бути уважними за кермом і при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму.
Пішоходів просять переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора. А у темний час доби слід носити на одязі світловідбивні елементи.
Також власників авто просять подбати про паркування: не залишайте автівки на узбіччях вулиць та доріг, аби не заважати дорожникам долати негоду.
В Україну повернулась зима: основне
- Вже цими вихідними в Україні знову похолодає. Подекуди синоптики прогнозують снігопади та навіть до 18 градусів морозу.
- Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що в 7 січня в Україні посиляться морози. Зокрема, у нічні години з суботи до понеділка, ймовірно, буде -10...-17 градусів. Однак, така температура можлива переважно на Сході, північному сході, у центрі та Півночі України.
- У Карпати прийшов зимовий шторм. Зокрема, на горі Піп Іван Чорногірський фіксують густий туман, та західний вітер, 18 метрів за секунду.
- Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку. У зв'язку з хуртовинами, на високогiр'ї Івано-Франківської та схiдної частини Закарпатської областей зберiгається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).
- Туристів просять зважати на погодні умови та не планувати походів у гори в цей час.