Наразі на вулицях Києва працюють 124 одиниці техніки "Київавтодору", які обробляють дороги протиожеледними реагентами. Окрім того, до роботи залучено 136 працівників у складі 22 бригад.

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Влада звернулась до учасників дорожнього руху

У КМДА закликають водіїв бути уважними за кермом і при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму.

Пішоходів просять переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора. А у темний час доби слід носити на одязі світловідбивні елементи.

Також власників авто просять подбати про паркування: не залишайте автівки на узбіччях вулиць та доріг, аби не заважати дорожникам долати негоду.

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