Також в окремих регіонах буде ожеледиця на дорогах, тож водіям слід бути вкрай обережними.

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Прогноз від Укргідрометцентру

У більшості західних областей очікують помірні опади. Температура повітря складатиме 0...-2 градуси. Вітер північно-західний та північний, 7 – 12 метрів на секунду. На Сході буде значно тепліше – +4...+6 градусів. Однак опади там такоє будуть.

На Півночі на дорогах подекуди ожеледиця. Навіть вдень стовпчики термометра покажуть холодні -5...-3 градуси. Хмарно, але сухо буде лише на Чернігівщині. В інших північних регіонів – сніг та дощ. На Півдні, вже традиційно, буде значно тепліше – +5...+7 градусів. Однак там можливий невеликий дощ з переходом в мокрий сніг.

У Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний дощ вранці зміниться снігом, який падатиме до середини дня. Повітря прогріється лише до 0...-2 градусів.

Погода в містах України

Київ – 0...-2

Ужгород – +5...+7

Львів – 0...-2

Івано-Франківськ – 0...-2

Тернопіль – -1...+1

Чернівці – -1...+1

Хмельницький – -1...+1

Луцьк – 0...-2

Рівне – 0...-2

Житомир – 0...-2

Вінниця – +2...+4

Одеса – +5...+7

Миколаїв – +5...+7

Херсон – +5...+7

Сімферополь – +5...+7

Кропивницький – +5...+7

Черкаси – +5...+7

Чернігів – -5...-3

Суми – -5...-3

Полтава – +2...+4

Дніпро – +3...+5

Запоріжжя – +4...+6

Донецьк – +4...+6

Луганськ – +5...+7

Харків – +2...+4



Прогноз погоди на 6 січня / Фото Укргідрометцентру