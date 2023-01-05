Также в отдельных регионах будет гололед на дорогах, поэтому водителям следует быть очень осторожными.

Интересно В Карпатах – метель: спасатели предупредили о шторме в горах

Прогноз от Укргидрометцентра

В большинстве западных областей ожидают умеренные осадки. Температура воздуха будет составлять 0...-2 градуса. Ветер северо-западный и северный, 7 – 12 метров в секунду. На Востоке будет значительно теплее – +4…+6 градусов. Однако осадки там будут.

На Севере на дорогах кое-где гололедица. Даже днем столбики термометра покажут холодные -5...-3 градуса. Облачно, но сухо будет только на Черниговщине. В других северных регионах – снег и дождь. На Юге, уже традиционно, будет гораздо теплее – +5…+7 градусов. Однако там возможен небольшой дождь с переходом в мокрый снег.

В Киеве на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Ночной дождь утром сменится на снег, который будет идти до середины дня. Воздух прогреется до 0...-2 градусов.

Погода в городах Украины

Киев – 0...-2

Ужгород – +5...+7

Львов – 0...-2

Ивано-Франковск – 0...-2

Тернополь – -1...+1

Черновцы – -1...+1

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – 0...-2

Ровно – 0...-2

Житомир – 0...-2

Винница – +2...+4

Одесса – +5...+7

Николаев – +5...+7

Херсон – +5...+7

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +5...+7

Чернигов – -5...-3

Суммы – -5...-3

Полтава – +2...+4

Днепр – +3...+5

Запорожье – +4...+6

Донецк – +4...+6

Луганск – +5...+7

Харьков – +2...+4



Прогноз погоды на 6 января / Фото Укргидрометцентра