Прогноз погоди на суботу

Вночі та вдень 7 січня на Заході України синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ. Також у темну пору доби можливі незначні морози – 0...-4 градуси. Натомість вдень – здебільшого +3...+5 градусів тепла.

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Тим часом на північному сході вже вдарять сильніші морози. Зокрема, стовпчик термометра вночі може опуститися до -16...-18 градусів нижче нуля. Найхолодніше у Сумах, Чернігові та Харкові. Вдень від -9 до -13 градусів. Втім, ані дощу, ані снігопаду наразі не прогнозують.

Прогноз погоди на 7 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

Прогноз погоди на неділю

За прогнозом Укргідрометцентру, у неділю майже на всій території України без опадів. Виняток лише Вінницька область. Вдень та вночі там місцями невеликий сніг.

Найтепліше буде на Заході. Якщо ж порівняти з суботою, в останній день тижня в низці регіонів температура все ж знизиться на декілька градусів. Проте нижче -1 не опуститься.

Тим часом у центральній частині України вночі прогнозують до 11 градусів морозу. Вдень – максимум -6. На частково Півночі та Сході вночі знову сильні морози. Зокрема:

Суми – -16...-18;

Чернігів – -14...-16;

Харків – -14...-16;

Луганськ – -13...-15.

Прогноз погоди на 8 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що в 7 січня в Україні посиляться морози. Зокрема, у нічні години з суботи до понеділка, ймовірно, буде -10...-17 градусів. Однак, така температура можлива переважно на Сході, північному сході, у центрі та Півночі України.

Південний захід та західні області України найменше відчують це холодне атмосферне вторгнення.

Така суттєва зміна повітряних мас може викликати загострення судинних недуг, сильні морози – обмороження, значне переохолодження, особливо в наших захисників, які, не зважаючи на будь-яку погоду, виконують свій обов'язок. Тому варто поспішити вже сьогодні з передачею їм якнайкращих і доступних засобів для утеплення, обігріву,

– підкреслила Наталка Діденко.