Прогноз погоды на субботу
Ночью и днем, 7 января, на Западе Украины синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь. Также в темное время суток возможны незначительные морозы – 0...-4 градуса. Днем – в основном +3...+5 градусов тепла.
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Тем временем на северо-востоке уже ударят более сильные морозы. В частности, столбик термометра ночью может опуститься до -16...-18 градусов ниже нуля. Холоднее всего в Сумах, Чернигове и Харькове. Днем от -9 до -13 градусов. Впрочем, ни дождя, ни снегопада пока не прогнозируют.
Прогноз погоды на 7 января / Скриншот из Укргидрометцентра
Прогноз погоды на воскресенье
По прогнозу Укргидрометцентра, в воскресенье почти по всей территории Украины без осадков. Исключение только Винницкая область. Днем и ночью местами небольшой снег.
Теплее всего будет на Западе. Если сравнить с субботой, в последний день недели в ряде регионов температура все же снизится на несколько градусов. Однако ниже -1 не опустится.
Тем временем в центральной части Украины ночью прогнозируют до 11 градусов мороза. Днем – максимум -6. На частично Севере и Востоке снова сильные морозы. В частности:
- Суммы – -16...-18;
- Чернигов – -14...-16;
- Харьков – -14...-16;
- Луганск – -13...-15.
Прогноз погоды на 8 января / Скриншот из Укргидрометцентра
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Синоптик Наталья Диденко отметила, что в 7 января в Украине усилятся морозы. В частности, в ночные часы с субботы по понедельник, вероятно, будет -10...-17 градусов. Однако такая температура возможна преимущественно на Востоке, северо-востоке, в центре и Севере Украины.
Юго-запад и западные области Украины меньше всего почувствуют это холодное атмосферное вторжение.
Такое существенное изменение воздушных масс может вызвать обострение сосудистых недугов, сильные морозы – обморожение, значительное переохлаждение, особенно у наших защитников, которые, несмотря на любую погоду, выполняют свой долг. Поэтому стоит поспешить уже сегодня с передачей им наилучших и доступных средств для утепления, обогрева,
– подчеркнула Наталья Диденко.