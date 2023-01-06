Прогноз погоды на субботу

Ночью и днем, 7 января, на Западе Украины синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь. Также в темное время суток возможны незначительные морозы – 0...-4 градуса. Днем – в основном +3...+5 градусов тепла.

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Тем временем на северо-востоке уже ударят более сильные морозы. В частности, столбик термометра ночью может опуститься до -16...-18 градусов ниже нуля. Холоднее всего в Сумах, Чернигове и Харькове. Днем от -9 до -13 градусов. Впрочем, ни дождя, ни снегопада пока не прогнозируют.

Прогноз погоды на 7 января / Скриншот из Укргидрометцентра

Прогноз погоды на воскресенье

По прогнозу Укргидрометцентра, в воскресенье почти по всей территории Украины без осадков. Исключение только Винницкая область. Днем и ночью местами небольшой снег.

Теплее всего будет на Западе. Если сравнить с субботой, в последний день недели в ряде регионов температура все же снизится на несколько градусов. Однако ниже -1 не опустится.

Тем временем в центральной части Украины ночью прогнозируют до 11 градусов мороза. Днем – максимум -6. На частично Севере и Востоке снова сильные морозы. В частности:

Суммы – -16...-18;

Чернигов – -14...-16;

Харьков – -14...-16;

Луганск – -13...-15.

Прогноз погоды на 8 января / Скриншот из Укргидрометцентра

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Синоптик Наталья Диденко отметила, что в 7 января в Украине усилятся морозы. В частности, в ночные часы с субботы по понедельник, вероятно, будет -10...-17 градусов. Однако такая температура возможна преимущественно на Востоке, северо-востоке, в центре и Севере Украины.

Юго-запад и западные области Украины меньше всего почувствуют это холодное атмосферное вторжение.

Такое существенное изменение воздушных масс может вызвать обострение сосудистых недугов, сильные морозы – обморожение, значительное переохлаждение, особенно у наших защитников, которые, несмотря на любую погоду, выполняют свой долг. Поэтому стоит поспешить уже сегодня с передачей им наилучших и доступных средств для утепления, обогрева,

– подчеркнула Наталья Диденко.