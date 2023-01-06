Найближчої доби найбільше зниження температури прогнозують у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській областях.

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Якою буде погода по Україні 7 січня

На Сході та у Сумській, Полтавській, Чернігівській областях вночі прогнозують аж -15...-20 градусів морозу, вдень – -8...-13 градусів морозу. На решті території вночі в середньому буде від -7 до -12° морозу, а вдень – до -2…-7 градусів морозу.

Найтепліше вночі буде у західній частині України та в Одесі. При цьому там може випасти невеликий сніг, подекуди з дощем.

До уваги водіїв! 7 січня на дорогах західної частини України буде ожеледиця – I рівень небезпечності.

Погода в обласних центрах вдень

Київ – -7...-5

Ужгород – +4...+6

Львів – +4...+6

Івано-Франківськ – +3...+5

Тернопіль – +2...+4

Чернівці – -2...+4

Хмельницький – -1...+1

Луцьк – -1...+1

Рівне – -1...+1

Житомир – -4...-2

Вінниця – -1...+1

Одеса – -1...+1

Миколаїв – -3...-1

Херсон – -3...-1

Сімферополь – -1...+1

Кропивницький – -5...-3

Черкаси – +5...-3

Чернігів – -11...-9

Суми – -13...-11

Полтава – -9...-7

Дніпро – -6...-4

Запоріжжя – -4...-2

Донецьк – -11...-9

Луганськ – +13...-11

Харків – +11...-9



Погода в Україні 7 січня / Укргідрометцентр