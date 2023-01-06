Найближчої доби найбільше зниження температури прогнозують у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській областях.
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Якою буде погода по Україні 7 січня
На Сході та у Сумській, Полтавській, Чернігівській областях вночі прогнозують аж -15...-20 градусів морозу, вдень – -8...-13 градусів морозу. На решті території вночі в середньому буде від -7 до -12° морозу, а вдень – до -2…-7 градусів морозу.
Найтепліше вночі буде у західній частині України та в Одесі. При цьому там може випасти невеликий сніг, подекуди з дощем.
Погода в обласних центрах вдень
- Київ – -7...-5
- Ужгород – +4...+6
- Львів – +4...+6
- Івано-Франківськ – +3...+5
- Тернопіль – +2...+4
- Чернівці – -2...+4
- Хмельницький – -1...+1
- Луцьк – -1...+1
- Рівне – -1...+1
- Житомир – -4...-2
- Вінниця – -1...+1
- Одеса – -1...+1
- Миколаїв – -3...-1
- Херсон – -3...-1
- Сімферополь – -1...+1
- Кропивницький – -5...-3
- Черкаси – +5...-3
- Чернігів – -11...-9
- Суми – -13...-11
- Полтава – -9...-7
- Дніпро – -6...-4
- Запоріжжя – -4...-2
- Донецьк – -11...-9
- Луганськ – +13...-11
- Харків – +11...-9
Погода в Україні 7 січня / Укргідрометцентр