Найближчої доби найбільше зниження температури прогнозують у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській областях.

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Якою буде погода по Україні 7 січня

На Сході та у Сумській, Полтавській, Чернігівській областях вночі прогнозують аж -15...-20 градусів морозу, вдень – -8...-13 градусів морозу. На решті території вночі в середньому буде від -7 до -12° морозу, а вдень – до -2…-7 градусів морозу.

Найтепліше вночі буде у західній частині України та в Одесі. При цьому там може випасти невеликий сніг, подекуди з дощем.

Погода в обласних центрах вдень

  • Київ – -7...-5
  • Ужгород – +4...+6
  • Львів – +4...+6
  • Івано-Франківськ – +3...+5
  • Тернопіль – +2...+4
  • Чернівці – -2...+4
  • Хмельницький – -1...+1
  • Луцьк – -1...+1
  • Рівне – -1...+1
  • Житомир – -4...-2
  • Вінниця – -1...+1
  • Одеса – -1...+1
  • Миколаїв – -3...-1
  • Херсон – -3...-1
  • Сімферополь – -1...+1
  • Кропивницький – -5...-3
  • Черкаси – +5...-3
  • Чернігів – -11...-9
  • Суми – -13...-11
  • Полтава – -9...-7
  • Дніпро – -6...-4
  • Запоріжжя – -4...-2
  • Донецьк – -11...-9
  • Луганськ – +13...-11
  • Харків – +11...-9


Погода в Україні 7 січня / Укргідрометцентр