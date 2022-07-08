Так, Гидрометцентр опубликовал метеорологические предупреждения по территории Украины. В большинстве областей ожидается ненастье.
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В каких регионах синоптики предупреждают о непогоде
Днем 8 июля в 8 областях Украины будут грозы, а в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. В этих регионах объявили І уровень опасности, желтый.
Речь идет о следующих областях:
- Черниговская
- Сумская
- Черкасская
- Кировоградская
- Полтавская
- Одесская
- Николаевская
Кроме большинства западных областей, 8 – 9 июля в Украине, Николаевской, Черкасской, Полтавской и Киевской областях, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В каких регионах синоптики предупреждают о непогоде / Фото Гидрометцентр
Прогноз погоды в городах Украины на 8 июля
Погода в Украине в пятницу, 8 июля, будет жаркой. Температура воздуха прогреется до +33 градусов. Синоптики прогнозируют грозы в центральных, южных и северных областях. Тем временем на Западе будет солнечно.
- Ужгород – +24...+26
- Львов – +23...+25
- Ивано-Франковск – +24...+26
- Тернополь – +24...+26
- Черновцы – +25...+27
- Хмельницкий – +24...+26
- Луцк – +23...+25
- Ровно – +24...+26
- Житомир – +23...+25
- Винница – +24...+26
- Одесса – +28...+30
- Николаев – +30...+32
- Херсон – +31..+33
- Симферополь – +30...+32
- Кропивницкий – +29...+31
- Черкассы – +24...+26
- Чернигов – +25...+27
- Суммы – +26..+28
- Полтава – +30...+32
- Днепр – +31...+33
- Запорожье – +31...+33
- Донецк – +30...+32
- Луганск – +30...+32
- Харьков – +31...+33
- Киев – +24...+26
Что делать во время грозы: смотрите видео