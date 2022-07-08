Так, Гидрометцентр опубликовал метеорологические предупреждения по территории Украины. В большинстве областей ожидается ненастье.

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В каких регионах синоптики предупреждают о непогоде

Днем 8 июля в 8 областях Украины будут грозы, а в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. В этих регионах объявили І уровень опасности, желтый.

Речь идет о следующих областях:

Черниговская

Сумская

Черкасская

Кировоградская

Полтавская

Одесская

Николаевская

Кроме большинства западных областей, 8 – 9 июля в Украине, Николаевской, Черкасской, Полтавской и Киевской областях, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.



В каких регионах синоптики предупреждают о непогоде / Фото Гидрометцентр

Прогноз погоды в городах Украины на 8 июля

Погода в Украине в пятницу, 8 июля, будет жаркой. Температура воздуха прогреется до +33 градусов. Синоптики прогнозируют грозы в центральных, южных и северных областях. Тем временем на Западе будет солнечно.

Ужгород – +24...+26

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +23...+25

Ровно – +24...+26

Житомир – +23...+25

Винница – +24...+26

Одесса – +28...+30

Николаев – +30...+32

Херсон – +31..+33

Симферополь – +30...+32

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +25...+27

Суммы – +26..+28

Полтава – +30...+32

Днепр – +31...+33

Запорожье – +31...+33

Донецк – +30...+32

Луганск – +30...+32

Харьков – +31...+33

Киев – +24...+26

Что делать во время грозы: смотрите видео