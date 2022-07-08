Так, Гідрометцентр опублікував метеорологічні попередження по території України. В більшості областей очікується негода.
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У яких регіонах синоптики попереджають про негоду
Вдень 8 липня в 8 областях України будуть грози, а в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів на секунду. В цих регіонах оголосиви І рівень небезпечності, жовтий.
Мовиться про наступні області:
- Чернігівська
- Сумська
- Черкаська
- Кіровоградська
- Полтавська
- Одеська
- Миколаївська
Крім більшості західних областей, 8 – 9 липня в Україні, в Миколаївській, Черкаській, Полтавській та Київській, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
У яких регіонах синоптики попереджають про негоду / Фото Гідрометцентр
Прогноз погоди в містах України на 8 липня
Погода в Україні у п'ятницю, 8 липня, залишатиметься спекотною. Температура повітря прогріється до +33 градусів. Синоптики прогнозують грози у центральних, південних та північних областях. Тим часом на Заході буде сонячно.
- Ужгород – +24...+26
- Львів – +23...+25
- Івано-Франківськ – +24...+26
- Тернопіль – +24...+26
- Чернівці – +25...+27
- Хмельницький – +24...+26
- Луцьк – +23...+25
- Рівне – +24...+26
- Житомир – +23...+25
- Вінниця – +24...+26
- Одеса – +28...+30
- Миколаїв – +30...+32
- Херсон – +31..+33
- Сімферополь – +30...+32
- Кропивницький – +29...+31
- Черкаси – +24...+26
- Чернігів – +25...+27
- Суми – +26..+28
- Полтава – +30...+32
- Дніпро – +31...+33
- Запоріжжя – +31...+33
- Донецьк – +30...+32
- Луганськ – +30...+32
- Харків – +31...+33
- Київ – +24...+26
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