Синоптики прогнозируют грозы в центральных, южных и северных областях. Тем временем на Западе будет солнечно.

Заметьте В Карпатах посреди лета температура воздуха упала почти до 0 градусов

Средняя дневная температура составит +24...+26 градусов. Теплее всего будет на Юге и Востоке. Температурный рекорд дня будет установлен в Херсонской, Харьковской и Запорожской областях. Там обещают до +33 градусов.

В Киеве прогнозируют +24...+26 градусов. Осадков не прогнозируют.

Прогноз синоптика Диденко

Наталья Диденко заявила, что дожди прогнозируют в Одесской, Черкасской, Полтавской, Сумской областях. Кроме того, немного осадков достанется Карпатам.

Температура воздуха еще остается с текущим распределением: жарко будет на Юге, Востоке, а также Полтавщине и Днепропетровщине, +28...+34 градуса, свежий, комфортный воздух – на Западе, Севере, большинстве центральных областей, +22... +28 градусов,

– сообщила украинская синоптик.

Прогноз погоды в городах Украины на 8 июля

Ужгород – +24...+26

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +23...+25

Ровно – +24...+26

Житомир – +23...+25

Винница – +24...+26

Одесса – +28...+30

Николаев – +30...+32

Херсон – +31..+33

Симферополь – +30...+32

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +25...+27

Суммы – +26..+28

Полтава – +30...+32

Днепр – +31...+33

Запорожье – +31...+33

Донецк – +30...+32

Луганск – +30...+32

Харьков – +31...+33

Киев – +24...+26



Прогноз погоды на 8 июля / Карта Укргидрометцентра