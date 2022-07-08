Синоптики прогнозують грози у центральних, південних та північних областях. Тим часом на Заході буде сонячно.

Зауважте У Карпатах посеред літа температура повітря впала майже до 0 градусів

Середня денна температура становитиме +24...+26 градусів. Найтепліше буде на Півдні та Сході. Температурний рекорд дня встановлять Херсонська, Харківська та Запорізька області. Там обіцяють до +33 градусів.

У Києві прогнозують +24...+26 градусів. Опадів не прогнозують.

Прогноз синоптикині Діденко

Наталка Діденко заявила, що дощі прогнозують на Одещині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині. Окрім того, трохи опадів дістанеться Карпатам.

Температура повітря ще залишається з поточним розподілом: спекотно буде на Півдні, Сході, а також на Полтавщині та Дніпропетровщині, +28...+34 градуси, свіжіше, комфортне повітря – на Заході, Півночі, більшості центральних областей, +22...+28 градусів,

– повідомила українська синоптикиня.

Прогноз погоди в містах України на 8 липня

Ужгород – +24...+26

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +24...+26

Чернівці – +25...+27

Хмельницький – +24...+26

Луцьк – +23...+25

Рівне – +24...+26

Житомир – +23...+25

Вінниця – +24...+26

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +31..+33

Сімферополь – +30...+32

Кропивницький – +29...+31

Черкаси – +24...+26

Чернігів – +25...+27

Суми – +26..+28

Полтава – +30...+32

Дніпро – +31...+33

Запоріжжя – +31...+33

Донецьк – +30...+32

Луганськ – +30...+32

Харків – +31...+33

Київ – +24...+26



Прогноз погоди на 8 липня / Карта Укргідрометцентру