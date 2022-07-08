Синоптики прогнозують грози у центральних, південних та північних областях. Тим часом на Заході буде сонячно.
Зауважте У Карпатах посеред літа температура повітря впала майже до 0 градусів
Середня денна температура становитиме +24...+26 градусів. Найтепліше буде на Півдні та Сході. Температурний рекорд дня встановлять Херсонська, Харківська та Запорізька області. Там обіцяють до +33 градусів.
У Києві прогнозують +24...+26 градусів. Опадів не прогнозують.
Прогноз синоптикині Діденко
Наталка Діденко заявила, що дощі прогнозують на Одещині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині. Окрім того, трохи опадів дістанеться Карпатам.
Температура повітря ще залишається з поточним розподілом: спекотно буде на Півдні, Сході, а також на Полтавщині та Дніпропетровщині, +28...+34 градуси, свіжіше, комфортне повітря – на Заході, Півночі, більшості центральних областей, +22...+28 градусів,
– повідомила українська синоптикиня.
Прогноз погоди в містах України на 8 липня
Ужгород – +24...+26
Львів – +23...+25
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +24...+26
Чернівці – +25...+27
Хмельницький – +24...+26
Луцьк – +23...+25
Рівне – +24...+26
Житомир – +23...+25
Вінниця – +24...+26
Одеса – +28...+30
Миколаїв – +30...+32
Херсон – +31..+33
Сімферополь – +30...+32
Кропивницький – +29...+31
Черкаси – +24...+26
Чернігів – +25...+27
Суми – +26..+28
Полтава – +30...+32
Дніпро – +31...+33
Запоріжжя – +31...+33
Донецьк – +30...+32
Луганськ – +30...+32
Харків – +31...+33
Київ – +24...+26
Прогноз погоди на 8 липня / Карта Укргідрометцентру