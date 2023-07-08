9 июля в юго-восточных и восточных областях пройдут грозы – и уровень опасности.
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Какая будет погода в Украине 9 июля
В юго-восточных и восточных областях пройдут умеренные, местами кратковременные дожди и грозы. На остальной территории без осадков, только в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях ночью местами следует ожидать небольшие дожди и грозы.
Ветер будет северо-западный, в среднем 7 – 12 метров в секунду. Однако во всех, кроме западных и северных областей, местами возможны порывы 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью опустится до +12...+17 градусов, а в южной части и восточных областях после захода солнца будет теплее: +18...+22 градусов.
Погода в воскресенье в Киеве
Погода в Украине 9 июля
- Киев – +24...+26
- Ужгород – +27...+29
- Львов – +25...+27
- Ивано-Франковск – +24...+26
- Тернополь – +25...+27
- Черновцы – +24...+26
- Хмельницкий – +24...+26
- Луцк – +24...+26
- Ровно – +24...+26
- Житомир – +24...+26
- Винница – +24...+26
- Одесса – +26...+28
- Николаев – +25...+27
- Херсон – +25...+27
- Симферополь – +24...+26
- Кропивницкий – +24...+26
- Черкассы – +24...+26
- Чернигов – +24...+26
- Сумы – +24...+26
- Полтава – +23...+25
- Днепр – +24...+26
- Запорожье – +25...+27
- Донецк – +22...+24
- Луганск – +22...+24
- Харьков – +21...+23
Погода в Украине 9 июля / Укргидрометцентр