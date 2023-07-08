9 июля в юго-восточных и восточных областях пройдут грозы – и уровень опасности.

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Какая будет погода в Украине 9 июля

В юго-восточных и восточных областях пройдут умеренные, местами кратковременные дожди и грозы. На остальной территории без осадков, только в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях ночью местами следует ожидать небольшие дожди и грозы.

Ветер будет северо-западный, в среднем 7 – 12 метров в секунду. Однако во всех, кроме западных и северных областей, местами возможны порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью опустится до +12...+17 градусов, а в южной части и восточных областях после захода солнца будет теплее: +18...+22 градусов.

Погода в воскресенье в Киеве

В столице прогнозируют переменную облачность, но без осадков. Температура ночью будет +14...+16 градусов, днем +24...+26 градусов.

Погода в Украине 9 июля

  • Киев – +24...+26
  • Ужгород – +27...+29
  • Львов – +25...+27
  • Ивано-Франковск – +24...+26
  • Тернополь – +25...+27
  • Черновцы – +24...+26
  • Хмельницкий – +24...+26
  • Луцк – +24...+26
  • Ровно – +24...+26
  • Житомир – +24...+26
  • Винница – +24...+26
  • Одесса – +26...+28
  • Николаев – +25...+27
  • Херсон – +25...+27
  • Симферополь – +24...+26
  • Кропивницкий – +24...+26
  • Черкассы – +24...+26
  • Чернигов – +24...+26
  • Сумы – +24...+26
  • Полтава – +23...+25
  • Днепр – +24...+26
  • Запорожье – +25...+27
  • Донецк – +22...+24
  • Луганск – +22...+24
  • Харьков – +21...+23

Погода в Украине 9 июля / Укргидрометцентр