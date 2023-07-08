9 липня у південно-східних та східних областях пройдуть грози – І рівень небезпечності.

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Якою буде погода в Україні 9 липня

У південно-східних та східних областях пройдуть помірні, місцями значні короткочасні дощі та грози. На решті території без опадів, лише в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях вночі місцями варто очікувати невеликі дощі й грози.

Вітер буде північно-західний, в середньому 7 – 12 метрів на секунду. Проте в усіх, крім західних та північних областей, місцями можливі пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Температура вночі опуститься до +12...+17, градусів, а у південній частині та східних областях після заходу сонця буде тепліше: +18...+22 градусів.

Погода в неділю у Києві

У столиці прогнозують мінливу хмарність, проте без опадів. Температура вночі становитиме +14...+16 градусів, вдень +24...+26 градусів.

Погода в Україні 9 липня

  • Київ – +24...+26
  • Ужгород – +27...+29
  • Львів – +25...+27
  • Івано-Франківськ – +24...+26
  • Тернопіль – +25...+27
  • Чернівці – +24...+26
  • Хмельницький – +24...+26
  • Луцьк – +24...+26
  • Рівне – +24...+26
  • Житомир – +24...+26
  • Вінниця – +24...+26
  • Одеса – +26...+28
  • Миколаїв – +25...+27
  • Херсон – +25...+27
  • Сімферополь – +24...+26
  • Кропивницький – +24...+26
  • Черкаси – +24...+26
  • Чернігів – +24...+26
  • Суми – +24...+26
  • Полтава – +23...+25
  • Дніпро – +24...+26
  • Запоріжжя – +25...+27
  • Донецьк – +22...+24
  • Луганськ – +22...+24
  • Харків – +21...+23

Погода в Україні 9 липня / Укргідрометцентр