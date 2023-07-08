9 липня у південно-східних та східних областях пройдуть грози – І рівень небезпечності.
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Якою буде погода в Україні 9 липня
У південно-східних та східних областях пройдуть помірні, місцями значні короткочасні дощі та грози. На решті території без опадів, лише в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях вночі місцями варто очікувати невеликі дощі й грози.
Вітер буде північно-західний, в середньому 7 – 12 метрів на секунду. Проте в усіх, крім західних та північних областей, місцями можливі пориви 15 – 20 метрів на секунду.
Температура вночі опуститься до +12...+17, градусів, а у південній частині та східних областях після заходу сонця буде тепліше: +18...+22 градусів.
Погода в неділю у Києві
Погода в Україні 9 липня
- Київ – +24...+26
- Ужгород – +27...+29
- Львів – +25...+27
- Івано-Франківськ – +24...+26
- Тернопіль – +25...+27
- Чернівці – +24...+26
- Хмельницький – +24...+26
- Луцьк – +24...+26
- Рівне – +24...+26
- Житомир – +24...+26
- Вінниця – +24...+26
- Одеса – +26...+28
- Миколаїв – +25...+27
- Херсон – +25...+27
- Сімферополь – +24...+26
- Кропивницький – +24...+26
- Черкаси – +24...+26
- Чернігів – +24...+26
- Суми – +24...+26
- Полтава – +23...+25
- Дніпро – +24...+26
- Запоріжжя – +25...+27
- Донецьк – +22...+24
- Луганськ – +22...+24
- Харків – +21...+23
Погода в Україні 9 липня / Укргідрометцентр